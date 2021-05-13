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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732132622.html
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев
Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев
Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, потому что "время прошло", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:13
2021-05-13T16:05
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, потому что "время прошло", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что препарат может храниться полгода."Он (срок. — Прим. ред.) будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев — по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было", — сказал ученый.Российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" разрешили использовать уже в 65 странах. Она занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ имени Гамалеи.
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, the lancet

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев

14:13 13.05.2021 (обновлено: 16:05 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, потому что "время прошло", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что препарат может храниться полгода.
"Он (срок. — Прим. ред.) будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев — по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было", — сказал ученый.
Российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" разрешили использовать уже в 65 странах. Она занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ имени Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийThe Lancet
 
 
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