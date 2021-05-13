https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732132622.html

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, потому что "время прошло", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:13

2021-05-13T14:13

2021-05-13T16:05

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличили до восьми месяцев, потому что "время прошло", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что препарат может храниться полгода."Он (срок. — Прим. ред.) будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев — по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было", — сказал ученый.Российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" разрешили использовать уже в 65 странах. Она занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ имени Гамалеи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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