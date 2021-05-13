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Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:06
2021-05-13T09:06
2021-05-13T09:25
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, теперь общее число случаев составляет 160 450 504. В общей сложности скончались 3 331 258 пациентов с диагностированным COVID-19.На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 32,8 миллиона случаев. Следом идут Индия (более 23,7 миллиона) и Бразилия (более 15,3 миллиона).Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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бразилия, индия, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире