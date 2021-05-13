https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732060546.html
Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
2021-05-13T03:36
2021-05-13T03:36
2021-05-13T05:57
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590345796_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_2b1d203990eda7b4288165651987a211.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости."Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - уточнила Баранова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590345796_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_117acf9f816c11499b2bd36899d99c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
03:36 13.05.2021 (обновлено: 05:57 13.05.2021)
Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Уровень заболеваемости COVID-19
в России
в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - сказала Баранова.
Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости.
"Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - уточнила Баранова.