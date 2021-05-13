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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732060546.html
Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой
Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
2021-05-13T03:36
2021-05-13T05:57
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости."Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - уточнила Баранова.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой

03:36 13.05.2021 (обновлено: 05:57 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек в маске
Человек в маске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - сказала Баранова.
Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости.
"Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - уточнила Баранова.
 
Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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