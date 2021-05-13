https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732060546.html

Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой

Биолог заявила о связи заболеваемости COVID-19 в России с погодой

Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой

2021-05-13T03:36

2021-05-13T03:36

2021-05-13T05:57

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости."Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - уточнила Баранова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество