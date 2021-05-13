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Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
Рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как привьется 30% населения, считает профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T03:05
2021-05-13T03:05
2021-05-13T03:05
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как привьется 30% населения, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Согласно официальной статистике, в России около 10 миллионов граждан получили две дозы вакцины "Спутник V", то есть доля вакцинированных составляет менее 10% от населения."При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", - считает Баранова.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество