Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад

"В США заболеваемость пошла на спад, потому что в США вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50-70% заболеваемость пойдет на спад", - сказала Баранова РИА Новости.