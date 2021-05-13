https://ria.ru/20210513/konsultatsii-1732227532.html

США и Израиль провели консультации по ракетным атакам из Газы

США и Израиль провели консультации по ракетным атакам из Газы

Чиновники военных ведомств США и Израиля провели консультации в Вашингтоне по ракетным атакам из Газы, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T23:37

2021-05-13T23:37

2021-05-13T23:37

министерство обороны израиля

министерство обороны сша

вашингтон (город)

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732077676_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_b9e22615ae04933b1403bc8f9ae96c97.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Чиновники военных ведомств США и Израиля провели консультации в Вашингтоне по ракетным атакам из Газы, сообщил Пентагон."Замминистра обороны по вопросам политики Колин Кал встретился сегодня в Пентагоне с директором военно-политического бюро министерства обороны Израиля с Зохаром Палти, чтобы обсудить партнерство в области обороны и возможности улучшения двустороннего сотрудничества. Лидеры также обсудили недавние ракетные атаки из Газы", - говорится в релизе Пентагона.Также американский чиновник выразил израильскому коллеге "безоговорочное" осуждение нападений на израильских гражданских лиц и подчеркнул, что Пентагон продолжит поддерживать Израиль.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. К утру среды палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены.В результате ракетных обстрелов на израильской территории погибли семь человек, в том числе гражданка Индии, работавшая в Израиле сиделкой, более 200 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/1732215919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/oon-1732213163.html

вашингтон (город)

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны израиля, министерство обороны сша, вашингтон (город), сша, израиль, в мире