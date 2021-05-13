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США и Израиль провели консультации по ракетным атакам из Газы
США и Израиль провели консультации по ракетным атакам из Газы
Чиновники военных ведомств США и Израиля провели консультации в Вашингтоне по ракетным атакам из Газы, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T23:37
2021-05-13T23:37
2021-05-13T23:37
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Чиновники военных ведомств США и Израиля провели консультации в Вашингтоне по ракетным атакам из Газы, сообщил Пентагон."Замминистра обороны по вопросам политики Колин Кал встретился сегодня в Пентагоне с директором военно-политического бюро министерства обороны Израиля с Зохаром Палти, чтобы обсудить партнерство в области обороны и возможности улучшения двустороннего сотрудничества. Лидеры также обсудили недавние ракетные атаки из Газы", - говорится в релизе Пентагона.Также американский чиновник выразил израильскому коллеге "безоговорочное" осуждение нападений на израильских гражданских лиц и подчеркнул, что Пентагон продолжит поддерживать Израиль.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. К утру среды палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены.В результате ракетных обстрелов на израильской территории погибли семь человек, в том числе гражданка Индии, работавшая в Израиле сиделкой, более 200 получили ранения.
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