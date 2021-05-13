Впервые в Липецкой области пройдет шоу-конкурс мажореток и барабанщиц
© Фото : Администрация Липецкой областиВ Липецкой области пройдет шоу-конкурс мажореток и барабанщиц
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц, в котором примут участие около 40 коллективов из муниципальных районов Липецкой области и центрального Черноземья пройдёт в предстоящую субботу в Ельце, сообщил глав региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что 15 мая в Ельце ждут гостей из Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей.
"Мы очень рады, что можем вновь после длительного перерыва принимать гостей на нашей земле. Безусловно, санитарные нормы еще соблюдаются, но яркие, интересные события возвращаются в нашу жизнь", - сказал Артамонов.
Критериями отбора участников стал высокий исполнительский уровень, разнообразие репертуара, сценическая культура, верность традициям, глубина и яркость воплощения художественного образа.
За победу в конкурсе среди духовых оркестров будут бороться не только взрослые коллективы, но и дети. Наиболее зрелищной частью конкурсной программу станет выступление ансамблей мажореток и барабанщиц. Особенно его финальная часть, когда сводные группы ансамблей мажореток под бравурные марши русских композиторов прошествуют по центральной улице города к главной площади, где будут объявлены победители.