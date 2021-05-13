https://ria.ru/20210513/konkurs-1732149845.html

Впервые в Липецкой области пройдет шоу-конкурс мажореток и барабанщиц

Впервые в Липецкой области пройдет шоу-конкурс мажореток и барабанщиц

Межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц, в котором примут участие около 40 коллективов из муниципальных районов... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:14

2021-05-13T15:14

2021-05-13T15:14

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

орловская область

елец

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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц, в котором примут участие около 40 коллективов из муниципальных районов Липецкой области и центрального Черноземья пройдёт в предстоящую субботу в Ельце, сообщил глав региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что 15 мая в Ельце ждут гостей из Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей.Критериями отбора участников стал высокий исполнительский уровень, разнообразие репертуара, сценическая культура, верность традициям, глубина и яркость воплощения художественного образа.За победу в конкурсе среди духовых оркестров будут бороться не только взрослые коллективы, но и дети. Наиболее зрелищной частью конкурсной программу станет выступление ансамблей мажореток и барабанщиц. Особенно его финальная часть, когда сводные группы ансамблей мажореток под бравурные марши русских композиторов прошествуют по центральной улице города к главной площади, где будут объявлены победители.

https://ria.ru/20210429/aeroport-1730431731.html

липецкая область

орловская область

елец

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игорь артамонов, липецкая область, орловская область, елец