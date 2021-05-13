https://ria.ru/20210513/konferentsiya-1732020571.html
Эксперты обсудили риски для теологии от неверной работы с медиа
Эксперты обсудили риски для теологии от неверной работы с медиа
Как корректно работать с сакральными смыслами теологии в публичном информационном поле, не теряя при этом ни их духовную глубину, ни интерес аудитории, обсудили РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:00
2021-05-13T09:00
2021-05-13T09:00
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Как корректно работать с сакральными смыслами теологии в публичном информационном поле, не теряя при этом ни их духовную глубину, ни интерес аудитории, обсудили эксперты в ходе конференции "Выход теологического контента в открытое пространство: новые возможности и возможные риски". Мероприятие состоялась на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.Медиа играют огромную роль в развитии теологии как научной дисциплины, уверены эксперты, хотя презентация теологического знания в современном информационном потоке и сопряжена с рядом трудностей.Особое значение, по мнению участников дискуссии, имеет не только работа религиозных СМИ, но и возможность создания публичных баз данных образовательной и просветительской направленности.Такие хранилища должны объединять как учебные и методические материалы по теологии, так и, например, видеозаписи защит научных работ, проводимых на профильных кафедрах. Подобный архив успешно реализован на базе Российского исламского института."Сегодня теологический контент в интернете создает обширное пространство, позволяя желающим приобщиться сакральных смыслов. Это пространство постоянно пополняется, нота за нотой складываясь в своего рода симфонию. Это дает широкие возможности для развития теологии", – отметила заведующая кафедрой систематической теологии Российского исламского института Татьяна Седанкина.Однако теологическое знание в публичном инфополе может быть подвержено и ряду опасностей, считают эксперты. Главная из них – утрата реального содержания теологии за счет попыток "адаптировать" ее для современной аудитории.С другой стороны, для теологического контента существует и обратная угроза, подчеркнули участники дискуссии: необходимо уметь разделять религиозную проповедь и научный анализ. В противном случае теология рискует утратить научный статус, превратившись в систему закрытого знания.Учитывая эти аспекты, как религиозные сообщества, так и академические теологи должны развивать собственные медиапроекты, в первую очередь, с привлечением активной молодежи, уверены эксперты. Примеры важных начинаний в этой сфере – фестиваль студенческих проектов "Вера и дело" или проект "Открытые студенческие клубы", инициированные РГУ им. А.Н. Косыгина.Эксперты также подчеркнули особую ответственность за качество информации, которая ложится на медиа при работе с теологической проблематикой. В связи с этим в ходе дискуссии были проанализированы ключевые инструменты, позволяющие современному журналисту проверить корректность тех или иных фактов.Конференция стала третьим мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html
https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Как корректно работать с сакральными смыслами теологии в публичном информационном поле, не теряя при этом ни их духовную глубину, ни интерес аудитории, обсудили эксперты в ходе конференции "Выход теологического контента в открытое пространство: новые возможности и возможные риски". Мероприятие состоялась на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.
Медиа играют огромную роль в развитии теологии как научной дисциплины, уверены эксперты, хотя презентация теологического знания в современном информационном потоке и сопряжена с рядом трудностей.
"Многовековой опыт показывает, что со временем, когда некая ядовитость новых ресурсов, новых возможностей и явлений пропадает, возникают их формы, которые религиозным традициям удается приспособить, вложив в них нравственную глубину. Так было с разными видами искусств и технологий – так будет и с новыми медиа", – заявил руководитель Центра российской идентичности РГУ им. А.Н. Косыгина Вадим Квятковский.
Особое значение, по мнению участников дискуссии, имеет не только работа религиозных СМИ, но и возможность создания публичных баз данных образовательной и просветительской направленности.
Такие хранилища должны объединять как учебные и методические материалы по теологии, так и, например, видеозаписи защит научных работ, проводимых на профильных кафедрах. Подобный архив успешно реализован на базе Российского исламского института.
"Сегодня теологический контент в интернете создает обширное пространство, позволяя желающим приобщиться сакральных смыслов. Это пространство постоянно пополняется, нота за нотой складываясь в своего рода симфонию. Это дает широкие возможности для развития теологии", – отметила заведующая кафедрой систематической теологии Российского исламского института Татьяна Седанкина.
Однако теологическое знание в публичном инфополе может быть подвержено и ряду опасностей, считают эксперты. Главная из них – утрата реального содержания теологии за счет попыток "адаптировать" ее для современной аудитории.
С другой стороны, для теологического контента существует и обратная угроза, подчеркнули участники дискуссии: необходимо уметь разделять религиозную проповедь и научный анализ. В противном случае теология рискует утратить научный статус, превратившись в систему закрытого знания.
Учитывая эти аспекты, как религиозные сообщества, так и академические теологи должны развивать собственные медиапроекты, в первую очередь, с привлечением активной молодежи, уверены эксперты. Примеры важных начинаний в этой сфере – фестиваль студенческих проектов "Вера и дело" или проект "Открытые студенческие клубы", инициированные РГУ им. А.Н. Косыгина.
Эксперты также подчеркнули особую ответственность за качество информации, которая ложится на медиа при работе с теологической проблематикой. В связи с этим в ходе дискуссии были проанализированы ключевые инструменты, позволяющие современному журналисту проверить корректность тех или иных фактов.
Конференция стала третьим мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.