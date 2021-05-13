https://ria.ru/20210513/konferentsiya-1732020571.html

Эксперты обсудили риски для теологии от неверной работы с медиа

Эксперты обсудили риски для теологии от неверной работы с медиа

Как корректно работать с сакральными смыслами теологии в публичном информационном поле, не теряя при этом ни их духовную глубину, ни интерес аудитории, обсудили РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:00

2021-05-13T09:00

2021-05-13T09:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Как корректно работать с сакральными смыслами теологии в публичном информационном поле, не теряя при этом ни их духовную глубину, ни интерес аудитории, обсудили эксперты в ходе конференции "Выход теологического контента в открытое пространство: новые возможности и возможные риски". Мероприятие состоялась на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.Медиа играют огромную роль в развитии теологии как научной дисциплины, уверены эксперты, хотя презентация теологического знания в современном информационном потоке и сопряжена с рядом трудностей.Особое значение, по мнению участников дискуссии, имеет не только работа религиозных СМИ, но и возможность создания публичных баз данных образовательной и просветительской направленности.Такие хранилища должны объединять как учебные и методические материалы по теологии, так и, например, видеозаписи защит научных работ, проводимых на профильных кафедрах. Подобный архив успешно реализован на базе Российского исламского института."Сегодня теологический контент в интернете создает обширное пространство, позволяя желающим приобщиться сакральных смыслов. Это пространство постоянно пополняется, нота за нотой складываясь в своего рода симфонию. Это дает широкие возможности для развития теологии", – отметила заведующая кафедрой систематической теологии Российского исламского института Татьяна Седанкина.Однако теологическое знание в публичном инфополе может быть подвержено и ряду опасностей, считают эксперты. Главная из них – утрата реального содержания теологии за счет попыток "адаптировать" ее для современной аудитории.С другой стороны, для теологического контента существует и обратная угроза, подчеркнули участники дискуссии: необходимо уметь разделять религиозную проповедь и научный анализ. В противном случае теология рискует утратить научный статус, превратившись в систему закрытого знания.Учитывая эти аспекты, как религиозные сообщества, так и академические теологи должны развивать собственные медиапроекты, в первую очередь, с привлечением активной молодежи, уверены эксперты. Примеры важных начинаний в этой сфере – фестиваль студенческих проектов "Вера и дело" или проект "Открытые студенческие клубы", инициированные РГУ им. А.Н. Косыгина.Эксперты также подчеркнули особую ответственность за качество информации, которая ложится на медиа при работе с теологической проблематикой. В связи с этим в ходе дискуссии были проанализированы ключевые инструменты, позволяющие современному журналисту проверить корректность тех или иных фактов.Конференция стала третьим мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование