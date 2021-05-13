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Бывший и.о. замглавы Хакасии получил девять лет колонии за взятки
Бывший и.о. замглавы Хакасии получил девять лет колонии за взятки
Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков осужден на девять лет колонии за получение взятки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:04
2021-05-13T14:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков осужден на девять лет колонии за получение взятки, сообщается на сайте СК РФ.В апреле следователи предъявили Новикову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Позднее глава региона Валентин Коновалов принял решение отстранить Новикова от должности. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого по оценочной стоимости на сумму более 45 миллионов рублей."Доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между ГКУ РХ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен госконтракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат". Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса о победе в аукционе по заключению контракта, создании комфортных условий строительства, приема работ и первоочередное перечисление денег за выполненные работы."Сергею Новикову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60 миллионов 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет", - говорится в сообщении.
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россия
республика хакасия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, происшествия

Бывший и.о. замглавы Хакасии получил девять лет колонии за взятки

14:04 13.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков осужден на девять лет колонии за получение взятки, сообщается на сайте СК РФ.
В апреле следователи предъявили Новикову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Позднее глава региона Валентин Коновалов принял решение отстранить Новикова от должности. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого по оценочной стоимости на сумму более 45 миллионов рублей.
"Доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между ГКУ РХ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен госконтракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат". Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса о победе в аукционе по заключению контракта, создании комфортных условий строительства, приема работ и первоочередное перечисление денег за выполненные работы.
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"Сергею Новикову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60 миллионов 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ХакасияПроисшествия
 
 
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