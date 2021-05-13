https://ria.ru/20210513/kolledzh-1732084743.html

В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании

В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании

Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:50

2021-05-13T10:50

2021-05-13T10:50

крымский федеральный университет

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."Утром поступило анонимное сообщение на почту о минировании колледжа. Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте работают представители правоохранительных органов, проводится проверка.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский федеральный университет, симферополь, республика крым, происшествия