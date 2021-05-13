https://ria.ru/20210513/kolledzh-1732084743.html
В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:50
2021-05-13T10:50
2021-05-13T10:50
крымский федеральный университет
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."Утром поступило анонимное сообщение на почту о минировании колледжа. Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте работают представители правоохранительных органов, проводится проверка.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html
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крымский федеральный университет, симферополь, республика крым, происшествия