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В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:50
2021-05-13T10:50
крымский федеральный университет
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета."Утром поступило анонимное сообщение на почту о минировании колледжа. Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте работают представители правоохранительных органов, проводится проверка.
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крымский федеральный университет, симферополь, республика крым, происшествия

В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании

10:50 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили из-за сообщения о минировании, студенты эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Утром поступило анонимное сообщение на почту о минировании колледжа. Студенты были оперативно эвакуированы. Здание оцеплено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают представители правоохранительных органов, проводится проверка.
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Крымский федеральный университетСимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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