https://ria.ru/20210513/kollaps-1732201698.html

В секторе Газа сообщили об энергетическом коллапсе

В секторе Газа сообщили об энергетическом коллапсе

Дефицит электричества в секторе Газа достиг 70 процентов, заявил представитель энергетической компании Мохаммад Сабит. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:58

2021-05-13T18:58

2021-05-13T20:20

сектор газа

арабо-израильский конфликт

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 13 мая — РИА Новости. Дефицит электричества в секторе Газа достиг 70 процентов, заявил представитель энергетической компании Мохаммад Сабит."Сектор Газа переживает масштабный кризис в связи с дефицитом поставок электроэнергии и отключением света на большей части территории", — сказал Сабит.По его словам, компания не может обеспечить подачу света в больницах, не работают опреснительные установки, из-за чего по водопроводу течет соленая вода, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций.Он добавил, что сейчас в день жители сектора Газа получают электричество не более чем на четыре часа в сутки. Повреждены линии электропередачи, идущие из Израиля в сектор Газа, из-за дефицита топлива вышел из строя единственный на электростанции генератор.По словам специалиста, дефицит электроэнергии может обернуться проблемами. В первую очередь — для сферы здравоохранения: регулярное энергоснабжение остро необходимо для работы инкубаторов для новорожденных детей, систем искусственной вентиляции легких и прочего оборудования в отделениях стационаров.Собеседник агентства пояснил, что компания получала 180 мегаватт до эскалации вооруженного конфликта, сейчас цифры не превышают 130 мегаватт, в то время как сектор Газа нуждается как минимум в 400 мегаваттах для удовлетворения потребностей населения, включая нужды больниц, водонапорных и водоочистных станций.Сабит пояснил, что три вышедших из строя линии энергоснабжения не удается починить, так как израильская армия не разрешает проводить ремонтные работы под предлогом угрозы безопасности. "Мы внутри Газы проводим ремонтные работы, но снаружи ремонтировать запрещает израильская армия", — сказал он.Представитель энергокомпании подчеркнул, что в результате авиаударов израильских ВВС было повреждено большое количество сетей энергоснабжения, что приводит к обесточиванию целых кварталов в городах и лагерях сектора Газа. В сложившейся ситуации энергетическая компания не в состоянии питать объекты здравоохранения и водоочистные станции даже по резервным линиям электропередачи."Водонапорная станция была вынуждена подавать соленую воду для граждан из-за отсутствия возможности запуска опреснительных установок, в то же время сохраняется угроза выхода из строя канализации", — добавил Сабит.В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.

https://ria.ru/20210513/aviaudar-1732180697.html

https://ria.ru/20210513/aviaudary-1732189668.html

https://ria.ru/20210513/gaza-1732100532.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, арабо-израильский конфликт, палестина, израиль, в мире