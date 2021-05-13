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В МИД Китая ответили Великобритании на обвинения в кибератаках
В МИД Китая ответили Великобритании на обвинения в кибератаках
Китай выступает против необоснованной клеветы Великобритании, что Пекин якобы финансирует хакеров для осуществления кибератак, это крайне безответственная... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:55
2021-05-13T11:55
россия
доминик рааб
хуа чуньин
мид кнр
китай
иран
в мире
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай выступает против необоснованной клеветы Великобритании, что Пекин якобы финансирует хакеров для осуществления кибератак, это крайне безответственная практика, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.В среду глава британского МИД Доминик Рааб выступил с посвященной кибербезопасности речью, в которой в очередной раз обвинил РФ в попытках подорвать демократию и похитить данные о вакцинах, а также в том, что она покрывает хакеров. В числе стран, осуществляющих кибератаки и потворствующих хакерам, Рааб, помимо России, назвал Иран, КНДР и Китай."Мы обратили внимание на соответствующие заявления, британская сторона пытается навесить на Китай ярлык "авторитарного правительства", а также, не имея никаких фактических оснований, клевещет, что правительство Китая финансирует хакеров для осуществления кибератак. Это крайне безответственная практика произвольного очернения других стран, китайская сторона решительно выступает против", - заявила дипломат.Китай, указала она, всегда подчеркивал, что кибербезопасность – это вызов, стоящий перед всеми странами, которые должны путем диалога и сотрудничества совместно обеспечивать мир и безопасность киберпространства."Политизация и идеологизация кибербезопасности не только не помогут укрепить кибербезопасность, но и навредят взаимному доверию между странами, отравят атмосферу международного сотрудничества в области киберпространства", - подчеркнула она.Вместе с тем, Хуа Чуньин отметила, что Великобритания в последние годы активно развивает наступательные возможности в киберпространстве, что, несомненно, повысит риски конфликтов в сети, это и есть настоящая угроза для киберпространства."Мы призываем Великобританию образумиться, вносить больший вклад в сотрудничество и обеспечение мира и безопасности киберпространства, а не наоборот", - подчеркнула представитель ведомства.
https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html
https://ria.ru/20210506/kiberataka-1731336457.html
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россия, доминик рааб, хуа чуньин, мид кнр, китай, иран, в мире

В МИД Китая ответили Великобритании на обвинения в кибератаках

11:55 13.05.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай выступает против необоснованной клеветы Великобритании, что Пекин якобы финансирует хакеров для осуществления кибератак, это крайне безответственная практика, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В среду глава британского МИД Доминик Рааб выступил с посвященной кибербезопасности речью, в которой в очередной раз обвинил РФ в попытках подорвать демократию и похитить данные о вакцинах, а также в том, что она покрывает хакеров. В числе стран, осуществляющих кибератаки и потворствующих хакерам, Рааб, помимо России, назвал Иран, КНДР и Китай.
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"Мы обратили внимание на соответствующие заявления, британская сторона пытается навесить на Китай ярлык "авторитарного правительства", а также, не имея никаких фактических оснований, клевещет, что правительство Китая финансирует хакеров для осуществления кибератак. Это крайне безответственная практика произвольного очернения других стран, китайская сторона решительно выступает против", - заявила дипломат.
Китай, указала она, всегда подчеркивал, что кибербезопасность – это вызов, стоящий перед всеми странами, которые должны путем диалога и сотрудничества совместно обеспечивать мир и безопасность киберпространства.
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"Политизация и идеологизация кибербезопасности не только не помогут укрепить кибербезопасность, но и навредят взаимному доверию между странами, отравят атмосферу международного сотрудничества в области киберпространства", - подчеркнула она.
Вместе с тем, Хуа Чуньин отметила, что Великобритания в последние годы активно развивает наступательные возможности в киберпространстве, что, несомненно, повысит риски конфликтов в сети, это и есть настоящая угроза для киберпространства.
"Мы призываем Великобританию образумиться, вносить больший вклад в сотрудничество и обеспечение мира и безопасности киберпространства, а не наоборот", - подчеркнула представитель ведомства.
 
РоссияДоминик РаабХуа ЧуньинМИД КНРКитайИранВ мире
 
 
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