https://ria.ru/20210513/kitay-1732088061.html

Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем

Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем

РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:04

2021-05-13T11:04

2021-05-13T11:04

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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". ВГТРК отмечает юбилей - 30 лет регулярного вещания. С круглой датой российскую телерадиокомпанию поздравила Медиакорпорация Китая.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи пообщался со своим российским коллегой Олегом Добродеевым. В ходе беседы стороны отметили, что в рамках стратегии, проводимой главами Китая и России, китайско-российские отношения в сфере медиа вступают в новую эпоху, а сотрудничество и взаимодействие поднимается на новый уровень. Перед лицом пандемии COVID-19 и нестабильности обе стороны, сплотив усилия на международной арене, отстаивают принципы справедливости, выступают за поддержание мира и стабильности во всем мире, а также содействуют общему развитию и процветанию, подчеркнули главы телерадиокомпаний обеих стран. Они также выразили надежду, что 20-летний юбилей подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией подарит новые возможности для всестороннего сотрудничества в медиа сфере.

https://ria.ru/20210326/radiostantsiya-1602973397.html

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россия, шэнь хайсюн, вгтрк, олег добродеев, китай, в мире