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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210513/kitay-1732088061.html
Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:04
2021-05-13T11:04
россия-китай: главное
россия
шэнь хайсюн
вгтрк
олег добродеев
китай
в мире
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". ВГТРК отмечает юбилей - 30 лет регулярного вещания. С круглой датой российскую телерадиокомпанию поздравила Медиакорпорация Китая.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи пообщался со своим российским коллегой Олегом Добродеевым. В ходе беседы стороны отметили, что в рамках стратегии, проводимой главами Китая и России, китайско-российские отношения в сфере медиа вступают в новую эпоху, а сотрудничество и взаимодействие поднимается на новый уровень. Перед лицом пандемии COVID-19 и нестабильности обе стороны, сплотив усилия на международной арене, отстаивают принципы справедливости, выступают за поддержание мира и стабильности во всем мире, а также содействуют общему развитию и процветанию, подчеркнули главы телерадиокомпаний обеих стран. Они также выразили надежду, что 20-летний юбилей подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией подарит новые возможности для всестороннего сотрудничества в медиа сфере.
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россия, шэнь хайсюн, вгтрк, олег добродеев, китай, в мире

Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем

11:04 13.05.2021
 
© Медиакорпорация КитаяГенеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время интервью телеканалу TGCOM 24
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во время интервью телеканалу TGCOM 24 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". ВГТРК отмечает юбилей - 30 лет регулярного вещания. С круглой датой российскую телерадиокомпанию поздравила Медиакорпорация Китая.
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи пообщался со своим российским коллегой Олегом Добродеевым. В ходе беседы стороны отметили, что в рамках стратегии, проводимой главами Китая и России, китайско-российские отношения в сфере медиа вступают в новую эпоху, а сотрудничество и взаимодействие поднимается на новый уровень. Перед лицом пандемии COVID-19 и нестабильности обе стороны, сплотив усилия на международной арене, отстаивают принципы справедливости, выступают за поддержание мира и стабильности во всем мире, а также содействуют общему развитию и процветанию, подчеркнули главы телерадиокомпаний обеих стран. Они также выразили надежду, что 20-летний юбилей подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией подарит новые возможности для всестороннего сотрудничества в медиа сфере.
Открытие радиостанции Голос Тайваньского пролива - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:09Россия-Китай: Главное
Медиакорпорация Китая открыла вещающую на Тайване радиостанцию
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияШэнь ХайсюнВГТРКОлег ДобродеевКитайВ мире
 
 
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