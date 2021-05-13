https://ria.ru/20210513/kitay-1732088061.html
Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:04
2021-05-13T11:04
2021-05-13T11:04
россия-китай: главное
россия
шэнь хайсюн
вгтрк
олег добродеев
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156249/11/1562491175_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8f0fe634c2327c95d436e4f50534b891.jpg
МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". ВГТРК отмечает юбилей - 30 лет регулярного вещания. С круглой датой российскую телерадиокомпанию поздравила Медиакорпорация Китая.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи пообщался со своим российским коллегой Олегом Добродеевым. В ходе беседы стороны отметили, что в рамках стратегии, проводимой главами Китая и России, китайско-российские отношения в сфере медиа вступают в новую эпоху, а сотрудничество и взаимодействие поднимается на новый уровень. Перед лицом пандемии COVID-19 и нестабильности обе стороны, сплотив усилия на международной арене, отстаивают принципы справедливости, выступают за поддержание мира и стабильности во всем мире, а также содействуют общему развитию и процветанию, подчеркнули главы телерадиокомпаний обеих стран. Они также выразили надежду, что 20-летний юбилей подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией подарит новые возможности для всестороннего сотрудничества в медиа сфере.
https://ria.ru/20210326/radiostantsiya-1602973397.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156249/11/1562491175_8:0:633:469_1920x0_80_0_0_04e0bf44f8bfc29047953565abd79ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шэнь хайсюн, вгтрк, олег добродеев, китай, в мире