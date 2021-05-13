https://ria.ru/20210513/kino-1731996349.html

Ходченкова разводится, а Пила и Джоли возвращаются. Что идет в кино

Ходченкова разводится, а Пила и Джоли возвращаются. Что идет в кино

Праздники закончились, но фильмы продолжают выходить. Среди премьер — драма со Светланой Ходченковой о разводе "Скажи ей", экшен с Анджелиной Джоли в роли... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:03

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Праздники закончились, но фильмы продолжают выходить. Среди премьер — драма со Светланой Ходченковой о разводе "Скажи ей", экшен с Анджелиной Джоли в роли спасательницы. А еще возвращается на экраны очередной хоррор "Пила". О новинках кино — в материале РИА Новости.Семья и разводСвой второй полнометражный фильм, драму "Скажи ей", Александр Молочников снял, основываясь на личном опыте.Это история развода семейной пары, увиденная глазами ребенка, и в то же время попытка отрефлексировать травматичное для всех событие.Маленький Саша (Кай Гетц) живет с папой Артемом (Артем Быстров) и мамой Светой (Светлана Ходченкова). В семье возникает разлад, у мамы появляется другой мужчина, и она собирается с ним в Америку, куда зовет и сына. Папа уговаривает Сашу остаться. К конфликту подключается дедушка со стороны отца (Алексей Серебряков), и выбор становится невозможным.А Саша просто хочет, чтобы все были довольны и никто не обиделся, поэтому говорит маме, что поедет с ней, а отцу — что будет с ним.Молочников за основу взял собственное прошлое: в детстве он какое-то время жил в Америке, когда родители развелись.Возможно, поэтому фильм и получился таким пронзительным: споры взрослых и метания Саши заставляют сопереживать, а иногда задумываться, ведь что-то похожее, возможно, случалось с вами или со знакомыми.Интересно, что режиссер старается не давать оценок и не показывать героев только с положительной или отрицательной стороны. Родители порой выглядят как монстры, которые заставляют ребенка делать недетский выбор. Но у каждого своя правда, и к финалу это становится понятно.В пользу картины и то, что она снята довольно камерно и немного наивно. Результат — не поучительная история, а лента, дающая повод для размышлений.Джоли действуетАнджелине Джоли не сидится на месте: в новом приключенческом боевике Тейлора Шеридана "Те, кто желает мне смерти" она сыграла спасательницу, которая борется со злом в образе людей.Шеридан из тех, кто исследует не только природу человека, но и окружающий мир. В "Ветреной реке" с Джереми Реннером и Элизабет Олсен он отправился в индейскую резервацию в Вайоминге и рассказал криминальную историю о мести. В "Йеллоустоуне" показал противостояние алчных застройщиков и владельцев ранчо рядом со знаменитым национальным парком.Картина "Те, кто желает мне смерти" демонстрирует мощь природы и то, на что готовы люди ради выгоды.Режиссер исследует новую эстетику — получилась смесь триллера, боевика и компьютерной игры.Джоли сыграла Ханну, бесстрашную спасательницу в парашютном отряде. Она старается пережить трагический инцидент, из-за которого погибли трое ее напарников. Патрулирует участок удаленного леса и обнаруживает испуганного 12-летнего мальчика. В попытках помочь и разобраться, что происходит, Ханна начинает понимать — он что-то скрывает. В этом фильме Джоли делает то, что умеет лучше всего: участвует в экшене и оберегает детей (в данном случае одного Коннора). Его убедительно и трогательно сыграл Финн Литтл. Их тандем с Анджелиной выглядит очень естественно — ребенок, который не знает, кому доверять, и взрослая героиня, самостоятельно преодолевающая травматичные воспоминания.Добавьте к этому мощный актерский состав (Николас Холт, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен — тот самый коварный Петир Мизинец Бейлиш из "Игры престолов") — и получится фильм, достойный просмотра.Маньяк и ужасыФраншиза "Пила" — одна из самых кассовых в жанре хоррора. За 15 лет существования (первая картина вышла в 2004-м) каждый новый фильм становится еще страшнее. А то, что они многократно окупаются в прокате, говорит о преданной фанбазе ужастиков. "Пила: Спираль" — уже девятая часть. Сценарии фильмов основаны на методах серийного убийцы Джона Крамера (Пилы). Он помещал жертв в закрытое пространство, а чтобы выбраться и спастись, они должны были пройти разные испытания.В новой картине главный герой — импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс (Крис Рок), который пытается выйти из тени отца, прославленного шефа полиции в отставке Маркуса (Сэмюэл Л. Джексон).Однажды в городе происходит жестокое убийство, которое по стилю напоминает преступления маньяка Пилы. Бэнкс вместе с напарником берется за дело, надеясь найти виновного и прославиться. Только он не догадывается, что ввязался в опасную зловещую игру: теперь находят убитого детектива, и герои делают вывод, что маньяк ополчился против полиции города.Жестокость в новой картине не уступает предыдущим частям — смотреть фильм лучше невпечатлительным людям с крепкими нервами. Хотя в "Пиле" не одна только кровь — сюжетные ходы и саспенс на уровне.Музыка из коробкиЕсли драмы приелись, а хорроры пугают, то идеальный для вас фильм в прокате — корейский роуд-муви The Box про начинающего музыканта.Его сыграл Пак Чанёль из популярной группы EXO. Если вы фанат k-pop, то наверняка его знаете.Главный герой Джихун красиво поет и талантливо аккомпанирует себе на гитаре на улице. Беда лишь в том, что он боится публики. Его дар замечает забытый всеми продюсер Минсу (Чо Даль Хван) и берется за раскрутку.Они должны сыграть на фобии Джихуна: он выступает с коробкой на голове.Однако чтобы достичь настоящего успеха, певцу надо все-таки побороть страх сцены. Для этого герои на машине отправляются в путешествие по стране, которое поможет обоим.По сути, это традиционное роуд-муви с элементами истории сoming-of-age, где показано взросление персонажа. Но другой важный аспект в The Box — живые выступления Джихуна. Звуки гитар, барабанов, строки из известных всем песен наверняка заставят вас подпевать. Ведь в картине звучат композиции Билли Айлиш, Мэрайи Кэри, Фаррелла Уильямса, Coldplay, а еще южнокорейские хиты.

https://ria.ru/20210505/kino-1730717995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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