Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/king-1731975866.html
Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга
Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга
Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T04:50
2021-05-13T04:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
джулианна мур (джули смит)
стивен кинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731950241_118:0:2308:1232_1920x0_80_0_0_6413563ae9df01a7f0d61c1911a6918e.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. Героиня актрисы — Лизи, вдова всемирно известного автора Скотта Лэндона, которого сыграл Клайв Оуэн. Еще при жизни мужчина нашел проход в параллельное измерение и использовал сверхъестественную творческую энергию. После смерти писателя за его неопубликованными текстами началась охота, и его жене теперь угрожает опасность. "Мне хотелось, поговорить о браке, о долгом браке, о знаменитостях, о публичной и частной сторонах жизни и двери между ними", — рассказал в интервью Vanity Fair Стивен Кинг. "История Лизи" — очень личное произведение для мастера-хорроров, потому что источником вдохновения для него послужил собственный брак, столкновение со смертью и навязчивое преследование сталкеров. Кинг сам написал сценарий сериала. Режиссером проекта стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам "Джеки", "Неруда", "Эма: Танец страсти" и другим. Премьера состоится 4 июня 2021 года.
https://ria.ru/20201228/knigi-1591196981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731950241_392:0:2035:1232_1920x0_80_0_0_9a1b06c4fa335f2f82c5eb726d1de5c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, джулианна мур (джули смит), стивен кинг

Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга

04:50 13.05.2021
 
© Apple TV/YoutubeКадр из сериала "История Лизи"
Кадр из сериала История Лизи - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Apple TV/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture.
Героиня актрисы — Лизи, вдова всемирно известного автора Скотта Лэндона, которого сыграл Клайв Оуэн. Еще при жизни мужчина нашел проход в параллельное измерение и использовал сверхъестественную творческую энергию. После смерти писателя за его неопубликованными текстами началась охота, и его жене теперь угрожает опасность.
"Мне хотелось, поговорить о браке, о долгом браке, о знаменитостях, о публичной и частной сторонах жизни и двери между ними", — рассказал в интервью Vanity Fair Стивен Кинг.
"История Лизи" — очень личное произведение для мастера-хорроров, потому что источником вдохновения для него послужил собственный брак, столкновение со смертью и навязчивое преследование сталкеров. Кинг сам написал сценарий сериала.
Режиссером проекта стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам "Джеки", "Неруда", "Эма: Танец страсти" и другим.
Премьера состоится 4 июня 2021 года.
Обложка книги Институт Стивена Кинга - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 13:24Культура
Роман Стивена Кинга "Институт" стал самым упоминаемым в Сети за год
 
КультураКино и сериалыНовости культурыДжулианна Мур (Джули Смит)Стивен Кинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
10:24Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню 5:35
Лента новостейМолния