https://ria.ru/20210513/king-1731975866.html
Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга
Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга
Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T04:50
2021-05-13T04:50
2021-05-13T04:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
джулианна мур (джули смит)
стивен кинг
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. Героиня актрисы — Лизи, вдова всемирно известного автора Скотта Лэндона, которого сыграл Клайв Оуэн. Еще при жизни мужчина нашел проход в параллельное измерение и использовал сверхъестественную творческую энергию. После смерти писателя за его неопубликованными текстами началась охота, и его жене теперь угрожает опасность. "Мне хотелось, поговорить о браке, о долгом браке, о знаменитостях, о публичной и частной сторонах жизни и двери между ними", — рассказал в интервью Vanity Fair Стивен Кинг. "История Лизи" — очень личное произведение для мастера-хорроров, потому что источником вдохновения для него послужил собственный брак, столкновение со смертью и навязчивое преследование сталкеров. Кинг сам написал сценарий сериала. Режиссером проекта стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам "Джеки", "Неруда", "Эма: Танец страсти" и другим. Премьера состоится 4 июня 2021 года.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, джулианна мур (джули смит), стивен кинг
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает
Vulture.
Героиня актрисы — Лизи, вдова всемирно известного автора Скотта Лэндона, которого сыграл Клайв Оуэн. Еще при жизни мужчина нашел проход в параллельное измерение и использовал сверхъестественную творческую энергию. После смерти писателя за его неопубликованными текстами началась охота, и его жене теперь угрожает опасность.
"Мне хотелось, поговорить о браке, о долгом браке, о знаменитостях, о публичной и частной сторонах жизни и двери между ними", — рассказал
в интервью Vanity Fair Стивен Кинг.
"История Лизи" — очень личное произведение для мастера-хорроров, потому что источником вдохновения для него послужил собственный брак, столкновение со смертью и навязчивое преследование сталкеров. Кинг сам написал сценарий сериала.
Режиссером проекта стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам "Джеки", "Неруда", "Эма: Танец страсти" и другим.
Премьера состоится 4 июня 2021 года.