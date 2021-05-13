https://ria.ru/20210513/king-1731975866.html

Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга

Джулианна Мур сыграла в сериале по роману Стивена Кинга

Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T04:50

2021-05-13T04:50

2021-05-13T04:50

культура

кино и сериалы

новости культуры

джулианна мур (джули смит)

стивен кинг

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Главную роль исполнила Джулианна Мур, сообщает Vulture. Героиня актрисы — Лизи, вдова всемирно известного автора Скотта Лэндона, которого сыграл Клайв Оуэн. Еще при жизни мужчина нашел проход в параллельное измерение и использовал сверхъестественную творческую энергию. После смерти писателя за его неопубликованными текстами началась охота, и его жене теперь угрожает опасность. "Мне хотелось, поговорить о браке, о долгом браке, о знаменитостях, о публичной и частной сторонах жизни и двери между ними", — рассказал в интервью Vanity Fair Стивен Кинг. "История Лизи" — очень личное произведение для мастера-хорроров, потому что источником вдохновения для него послужил собственный брак, столкновение со смертью и навязчивое преследование сталкеров. Кинг сам написал сценарий сериала. Режиссером проекта стал чилиец Пабло Ларраин, известный по фильмам "Джеки", "Неруда", "Эма: Танец страсти" и другим. Премьера состоится 4 июня 2021 года.

https://ria.ru/20201228/knigi-1591196981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джулианна мур (джули смит), стивен кинг