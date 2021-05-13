https://ria.ru/20210513/kiberbezopasnost-1732057834.html
Байден подписал указ о кибербезопасности
Байден подписал указ о кибербезопасности
Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:55
2021-05-13T01:55
2021-05-13T01:55
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413450_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_ad136f5c352d07e50a61042ca0919068.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок, сообщила журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", - добавила представитель администрации.По ее словам, речь идет о таких известных инструментах, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему и т.п. Все это предстоит реализовать "за короткое время".Будут требования и к коммерческому софту. Так, в течение 9 месяцев частное программное обеспечение, которое закупает государство, должно будет соответствовать "первоначальным" стандартам кибербезопасности. Кроме того, от поставщиков государства потребуют сообщать о кибервзломах в обязательном порядке.Также будет создан государственно-частный совет, который будет рассматривать такого рода инциденты, с сопредседателем из частного сектора.По словам представителя администрации, это лишь "первый из целого ряда амбициозных шагов".В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США. Официальный Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Байден ранее заявлял, что взлом Colonial Pipeline мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет данных, чтобы к этому были причастны российские власти. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mid-1731896947.html
https://ria.ru/20210511/ssha-1731715077.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e570a9139cf3c7723f7ad37ee9d4893a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Президент США Джо Байден
подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок, сообщила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"После инцидента с реагированием на взлом SolarWinds мы столкнулись с трудной правдой: некоторые из самых элементарных мер предотвращения и реагирования в кибербезопасности не реализовывались систематически по всему спектру федеральных учреждений", - сказала она на брифинге.
"Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", - добавила представитель администрации.
По ее словам, речь идет о таких известных инструментах, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему и т.п. Все это предстоит реализовать "за короткое время".
Будут требования и к коммерческому софту. Так, в течение 9 месяцев частное программное обеспечение, которое закупает государство, должно будет соответствовать "первоначальным" стандартам кибербезопасности. Кроме того, от поставщиков государства потребуют сообщать о кибервзломах в обязательном порядке.
"Недавние инциденты в кибербезопасности, такие как SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, - это грустное напоминание о том, что государственный и частный сектор США все больше сталкивается со сложными злонамеренными действиям в киберсфере со стороны государств и преступников", - говорится в кратком изложении указа, который распространил Белый дом.
Также будет создан государственно-частный совет, который будет рассматривать такого рода инциденты, с сопредседателем из частного сектора.
По словам представителя администрации, это лишь "первый из целого ряда амбициозных шагов".
В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США. Официальный Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию
и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Байден ранее заявлял, что взлом Colonial Pipeline мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет данных, чтобы к этому были причастны российские власти. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.