https://ria.ru/20210513/kiberbezopasnost-1732057834.html

Байден подписал указ о кибербезопасности

Байден подписал указ о кибербезопасности

Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T01:55

2021-05-13T01:55

2021-05-13T01:55

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в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок, сообщила журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", - добавила представитель администрации.По ее словам, речь идет о таких известных инструментах, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему и т.п. Все это предстоит реализовать "за короткое время".Будут требования и к коммерческому софту. Так, в течение 9 месяцев частное программное обеспечение, которое закупает государство, должно будет соответствовать "первоначальным" стандартам кибербезопасности. Кроме того, от поставщиков государства потребуют сообщать о кибервзломах в обязательном порядке.Также будет создан государственно-частный совет, который будет рассматривать такого рода инциденты, с сопредседателем из частного сектора.По словам представителя администрации, это лишь "первый из целого ряда амбициозных шагов".В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США. Официальный Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Байден ранее заявлял, что взлом Colonial Pipeline мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет данных, чтобы к этому были причастны российские власти. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mid-1731896947.html

https://ria.ru/20210511/ssha-1731715077.html

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джо байден, сша, в мире