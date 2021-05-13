https://ria.ru/20210513/khamas-1732138569.html

Военное крыло ХАМАС заявило, что готово продолжить удары по Израилю

Военное крыло ХАМАС заявило, что готово продолжить удары по Израилю

Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" на фоне обострения палестино-израильского конфликта заявило, что готово продолжить... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:34

2021-05-13T14:34

2021-05-13T14:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

тель-авив

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" на фоне обострения палестино-израильского конфликта заявило, что готово продолжить удары по Израилю, даже в вопросе Иерусалима "красных линий нет"."Мы наносили удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне и по другим городам, и у нас еще есть что предложить в этой битве. Если дело относится к Иерусалиму и мечети Аль-Акса, то красных линий нет, и обстрелять Тель-Авив, как выпить стакан воды для нас", - заявил представитель "Бригады аль-Кассам" Абу Убайда в прямом эфире на их сайте.Ранее представитель армии Израиля заявил, что армия готовится к наземной операции в Газе, но команд к ее проведению не было.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По данным минздрава Палестины, 83 палестинца погибли и 487 пострадали за три дня из-за авиаударов, среди них 17 детей и семь женщин.Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщал, что с начала обострения из сектора Газа было выпущено не менее 1,6 тысячи ракет, причем около 400 упали в самом анклаве, а эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" по-прежнему составляет 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный.

https://ria.ru/20210513/konflikt-1732119026.html

https://ria.ru/20210513/palestina-1732092999.html

тель-авив

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, тель-авив, хамас, палестина, израиль, в мире