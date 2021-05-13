https://ria.ru/20210513/khakery-1732184666.html

Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"

Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"

Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:31

2021-05-13T17:31

2021-05-13T18:11

россия

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_0:207:3128:1966_1920x0_80_0_0_4c947c5ac56a3f2a71324c5c62faa844.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых "жертвах", с которых требуют выкуп.На своем сайте хакеры опубликовали список компаний, чьи данные они похитили. Это итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials и еще одна компания из США All American Asphalt.Среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.Colonial Pipeline ранее подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки. В ночь на четверг нефтепровод перезапустили. Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, к концу выходных его работа вернется в норму.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией. Белый дом не подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации. При этом, как считает президент Джо Байден, хакеры могли находиться в России, а Москва — частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.

https://ria.ru/20210513/ssha-1732152852.html

https://ria.ru/20210510/bayden-1731692801.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, москва, сша, в мире