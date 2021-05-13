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Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"
Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"
Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:31
2021-05-13T18:11
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москва
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых "жертвах", с которых требуют выкуп.На своем сайте хакеры опубликовали список компаний, чьи данные они похитили. Это итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials и еще одна компания из США All American Asphalt.Среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.Colonial Pipeline ранее подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки. В ночь на четверг нефтепровод перезапустили. Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, к концу выходных его работа вернется в норму.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией. Белый дом не подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации. При этом, как считает президент Джо Байден, хакеры могли находиться в России, а Москва — частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.
https://ria.ru/20210513/ssha-1732152852.html
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россия, джо байден, москва, сша, в мире

Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"

17:31 13.05.2021 (обновлено: 18:11 13.05.2021)
 
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Hussein Waaile
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых "жертвах", с которых требуют выкуп.
На своем сайте хакеры опубликовали список компаний, чьи данные они похитили. Это итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials и еще одна компания из США All American Asphalt.
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
15:19
В США перезапустили трубопровод Colonial Pipeline
Среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.
Colonial Pipeline ранее подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки.
В ночь на четверг нефтепровод перезапустили. Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, к концу выходных его работа вернется в норму.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией. Белый дом не подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации. При этом, как считает президент Джо Байден, хакеры могли находиться в России, а Москва — частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 21:03
Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
 
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