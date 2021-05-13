Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"
17:31 13.05.2021 (обновлено: 18:11 13.05.2021)
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящих за кибератакой на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline, рассказала о четырех новых "жертвах", с которых требуют выкуп.
На своем сайте хакеры опубликовали список компаний, чьи данные они похитили. Это итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials и еще одна компания из США All American Asphalt.
Среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.
Colonial Pipeline ранее подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за этого оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки.
В ночь на четверг нефтепровод перезапустили. Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, к концу выходных его работа вернется в норму.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией. Белый дом не подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации. При этом, как считает президент Джо Байден, хакеры могли находиться в России, а Москва — частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения по Colonial Pipeline безосновательными.