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Туризм
https://ria.ru/20210513/keshbek-1732055216.html
В России представили проект детского туристического кешбэка
В России представили проект детского туристического кешбэка
Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:52
2021-05-13T11:06
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
туризм
россия
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, следует из проекта на федеральном портале проектов правовых актов.Документом предлагается утвердить правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии Национальной системе платежных карт (НСПК) на программу поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путевки.В частности, место отдыха, куда поедут дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. "Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)", - добавляется в документе.Поездка должна быть оплачена по карте "Мир", возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка, будет устанавливаться Ростуризмом.В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. "Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента, как стартует программа, с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный компании", - сообщили журналистам в пресс-службе.Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно. В ведомстве также указали, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата - возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731962863.html
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

В России представили проект детского туристического кешбэка

00:52 13.05.2021 (обновлено: 11:06 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, следует из проекта на федеральном портале проектов правовых актов.
Документом предлагается утвердить правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии Национальной системе платежных карт (НСПК) на программу поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путевки.
"Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента", - говорится в проекте. При этом услуга, стоимость которой будет компенсироваться в рамках программы, должна одновременно удовлетворять ряду требований.
В частности, место отдыха, куда поедут дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. "Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)", - добавляется в документе.
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Поездка должна быть оплачена по карте "Мир", возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка, будет устанавливаться Ростуризмом.
"Информация о периоде оплаты и периоде предоставления размещается на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Федеральное агентство по туризму вправе устанавливать различные периоды предоставления на территориях субъектов Российской Федерации", - указывается в проекте.
В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. "Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента, как стартует программа, с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный компании", - сообщили журналистам в пресс-службе.
Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно. В ведомстве также указали, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата - возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции.
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