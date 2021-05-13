https://ria.ru/20210513/keshbek-1732055216.html

В России представили проект детского туристического кешбэка

В России представили проект детского туристического кешбэка

Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:52

2021-05-13T00:52

2021-05-13T11:06

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, следует из проекта на федеральном портале проектов правовых актов.Документом предлагается утвердить правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии Национальной системе платежных карт (НСПК) на программу поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путевки.В частности, место отдыха, куда поедут дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. "Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)", - добавляется в документе.Поездка должна быть оплачена по карте "Мир", возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка, будет устанавливаться Ростуризмом.В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. "Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента, как стартует программа, с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный компании", - сообщили журналистам в пресс-службе.Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно. В ведомстве также указали, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата - возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731962863.html

https://sn.ria.ru/20210426/artek-1729895514.html

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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество