https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани

Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:43

2021-05-13T10:43

2021-05-13T10:59

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

йошкар-ола

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие.По информации СМИ, студент приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14-го числа.Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вчера нападавшему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.Вчера в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших.

https://ria.ru/20210512/vystrely-1732008548.html

йошкар-ола

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, казань, происшествия