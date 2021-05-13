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https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:43
2021-05-13T10:59
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
казань
происшествия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие.По информации СМИ, студент приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14-го числа.Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вчера нападавшему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.Вчера в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших.
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йошкар-ола
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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, казань, происшествия

Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани

10:43 13.05.2021 (обновлено: 10:59 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие.
По информации СМИ, студент приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14-го числа.
Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вчера нападавшему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Вчера в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 18:17
Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз
 
Стрельба в школе в КазаниСледственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаКазаньПроисшествия
 
 
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