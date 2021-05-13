https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:43
2021-05-13T10:43
2021-05-13T10:59
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732008950_0:200:1486:1036_1920x0_80_0_0_ad1eae72ce93ebb6ae96f1e68f679407.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показано, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие.По информации СМИ, студент приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14-го числа.Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вчера нападавшему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.Вчера в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших.
https://ria.ru/20210512/vystrely-1732008548.html
йошкар-ола
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732008950_0:30:1486:1145_1920x0_80_0_0_330592da634ec1cec01d298ad279babb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, казань, происшествия