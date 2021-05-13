Украине предрекли экологическую катастрофу
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и спровоцировать увеличение числа заболеваний, заявили в четверг в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В декабре 2020 года кабинет министров Украины на заседании согласовал покупку "Нафтогазом Украины" компании "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением до 2063 года на Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. В январе 2021 года бывший тогда главой компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о начале разработки первого Святогорского месторождения газа плотных пород.
"Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - говорится в заявлении на чайте партии.
По заявлению политсилы, добыча сланцевого газа приводит к комплексному загрязнению окружающей среды, отравлению грунтовых вод и почвы, а также провоцирует рост количества различных заболеваний.
"Всего одна ошибка в технологическом процессе добычи может привести к масштабному загрязнению главной водной артерии региона – реки Северский Донец. Токсичные грунтовые воды могут "путешествовать" на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге - в зоне риска может оказаться население всего Донбасса... Мы выступаем категорически против реализации такого проекта на территории всей Украины", - добавили в партии.
Правительство Украины в 2016 году отказало нидерландской компании Yuzgas B.V. в участии в инвестиционном проекте по добыче сланцевого газа на территории Юзовской площади. Ранее там планировали заниматься добычей англо-голландская Shell и словацкая Nafta a.s.
Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей, имеет площадь 7 886 квадратных километров. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 триллиона кубометров условного топлива.