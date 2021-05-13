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Украине предрекли экологическую катастрофу
Украине предрекли экологическую катастрофу
Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:41
2021-05-13T18:41
оппозиционная платформа - за жизнь
донбасс
андрей коболев
нафтогаз украины
харьковская область
shell
украина
в мире
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и спровоцировать увеличение числа заболеваний, заявили в четверг в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".В декабре 2020 года кабинет министров Украины на заседании согласовал покупку "Нафтогазом Украины" компании "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением до 2063 года на Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. В январе 2021 года бывший тогда главой компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о начале разработки первого Святогорского месторождения газа плотных пород."Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - говорится в заявлении на чайте партии.По заявлению политсилы, добыча сланцевого газа приводит к комплексному загрязнению окружающей среды, отравлению грунтовых вод и почвы, а также провоцирует рост количества различных заболеваний."Всего одна ошибка в технологическом процессе добычи может привести к масштабному загрязнению главной водной артерии региона – реки Северский Донец. Токсичные грунтовые воды могут "путешествовать" на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге - в зоне риска может оказаться население всего Донбасса... Мы выступаем категорически против реализации такого проекта на территории всей Украины", - добавили в партии.Правительство Украины в 2016 году отказало нидерландской компании Yuzgas B.V. в участии в инвестиционном проекте по добыче сланцевого газа на территории Юзовской площади. Ранее там планировали заниматься добычей англо-голландская Shell и словацкая Nafta a.s.Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей, имеет площадь 7 886 квадратных километров. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 триллиона кубометров условного топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/polsha-1729479650.html
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донбасс
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оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, андрей коболев, нафтогаз украины, харьковская область, shell, украина, в мире

Украине предрекли экологическую катастрофу

18:41 13.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкДобыча газа в Львовской области Украины
Добыча газа в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и спровоцировать увеличение числа заболеваний, заявили в четверг в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В декабре 2020 года кабинет министров Украины на заседании согласовал покупку "Нафтогазом Украины" компании "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением до 2063 года на Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. В январе 2021 года бывший тогда главой компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о начале разработки первого Святогорского месторождения газа плотных пород.
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"Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - говорится в заявлении на чайте партии.
По заявлению политсилы, добыча сланцевого газа приводит к комплексному загрязнению окружающей среды, отравлению грунтовых вод и почвы, а также провоцирует рост количества различных заболеваний.
"Всего одна ошибка в технологическом процессе добычи может привести к масштабному загрязнению главной водной артерии региона – реки Северский Донец. Токсичные грунтовые воды могут "путешествовать" на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге - в зоне риска может оказаться население всего Донбасса... Мы выступаем категорически против реализации такого проекта на территории всей Украины", - добавили в партии.
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Правительство Украины в 2016 году отказало нидерландской компании Yuzgas B.V. в участии в инвестиционном проекте по добыче сланцевого газа на территории Юзовской площади. Ранее там планировали заниматься добычей англо-голландская Shell и словацкая Nafta a.s.
Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей, имеет площадь 7 886 квадратных километров. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 триллиона кубометров условного топлива.
 
Оппозиционная платформа - За жизньДонбассАндрей КоболевНафтогаз УкраиныХарьковская областьShellУкраинаВ мире
 
 
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