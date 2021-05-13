https://ria.ru/20210513/katastrofa-1732199329.html

Украине предрекли экологическую катастрофу

Украине предрекли экологическую катастрофу

Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:41

2021-05-13T18:41

2021-05-13T18:41

оппозиционная платформа - за жизнь

донбасс

андрей коболев

нафтогаз украины

харьковская область

shell

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы в регионе и спровоцировать увеличение числа заболеваний, заявили в четверг в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".В декабре 2020 года кабинет министров Украины на заседании согласовал покупку "Нафтогазом Украины" компании "Надра Юзовская", владеющей специальным разрешением до 2063 года на Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. В январе 2021 года бывший тогда главой компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о начале разработки первого Святогорского месторождения газа плотных пород."Проект власти по добыче сланцевого газа в селах Святогорской громады на Донетчине может нанести колоссальный вред окружающей среде и обернуться экологической катастрофой для всего Донбасса", - говорится в заявлении на чайте партии.По заявлению политсилы, добыча сланцевого газа приводит к комплексному загрязнению окружающей среды, отравлению грунтовых вод и почвы, а также провоцирует рост количества различных заболеваний."Всего одна ошибка в технологическом процессе добычи может привести к масштабному загрязнению главной водной артерии региона – реки Северский Донец. Токсичные грунтовые воды могут "путешествовать" на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге - в зоне риска может оказаться население всего Донбасса... Мы выступаем категорически против реализации такого проекта на территории всей Украины", - добавили в партии.Правительство Украины в 2016 году отказало нидерландской компании Yuzgas B.V. в участии в инвестиционном проекте по добыче сланцевого газа на территории Юзовской площади. Ранее там планировали заниматься добычей англо-голландская Shell и словацкая Nafta a.s.Юзовский участок, расположенный в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей, имеет площадь 7 886 квадратных километров. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 триллиона кубометров условного топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/polsha-1729479650.html

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

донбасс

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, андрей коболев, нафтогаз украины, харьковская область, shell, украина, в мире