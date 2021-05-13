https://ria.ru/20210513/katastrofa-1732178935.html

Каждому четвертому городу в мире предрекли катастрофу

Каждому четвертому городу в мире предрекли катастрофу

У 25 процентов городов на планете нет средств для защиты от разрушительного воздействия климатических изменений, пишет The Guardian со ссылкой на исследование... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:08

2021-05-13T17:08

2021-05-13T17:08

климат

бристоль (город)

лос-анджелес

рио-де-жанейро (город)

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. У 25 процентов городов на планете нет средств для защиты от разрушительного воздействия климатических изменений, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (CDP).Мегаполисы все чаще сталкиваются с проблемами, вызванными глобальным потеплением. Эксперты проверили 800 крупных населенных пунктов и выяснили, что 43 процента из них не имеют плана для борьбы с климатическим кризисом. У четверти городов не хватает даже денег на экологические программы, а многие полагаются на финансирование из государственного бюджета: например, Рио-де-Жанейро, американский Колумбус и английский Саутенд.Как отмечают авторы исследования, в прошлом году у 422 городов было 1142 проекта по адаптации к климатическому кризису. На их реализацию ушло бы около 72 миллиардов долларов, однако программы так и не получили финансирование. Некоторые страны начали экономить деньги за счет установки возобновляемых источников энергии, тем не менее преимущества адаптации к воздействию экстремальных погодных условий для них недостаточно очевидны. В то же время эксперты выделили несколько мегаполисов, которые хорошо приспосабливаются к изменениям климата: в частности, это Лондон, Бристоль, Лос-Анджелес и Афины. В греческой столице, например, озеленяют крыши домов и сажают деревья, чтобы охладить перегретые улицы. А в Бристоле строят масштабные защитные сооружения от наводнений.

https://ria.ru/20210317/poteplenie-1601714691.html

бристоль (город)

лос-анджелес

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, бристоль (город), лос-анджелес, рио-де-жанейро (город), в мире