https://ria.ru/20210513/kamchatka-1732073077.html

На Камчатке медикам недоплатили за работу с больными COVID-19

На Камчатке медикам недоплатили за работу с больными COVID-19

Трудовая инспекция выявила нарушения в оплате труда медработникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией на Камчатке, общая сумма задолженности... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:35

2021-05-13T09:35

2021-05-13T09:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Трудовая инспекция выявила нарушения в оплате труда медработникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией на Камчатке, общая сумма задолженности составила около 200 миллионов рублей, говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Камчатском крае."Выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1,6 вместо положенного 1,8. Кроме того, медицинские учреждения производили выплаты стимулирующего характера не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.Работодателям выдали предписания об устранении нарушений."Большинством медицинских учреждений предписания были обжалованы в судебном порядке, однако в исках медицинских учреждений к Государственной инспекции труда в Камчатском крае судами было отказано", - добавили в учреждении.

https://ria.ru/20210503/pravitelstvo-1731007906.html

https://ria.ru/20210427/golikova-1730118063.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край, общество