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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/kamchatka-1732073077.html
На Камчатке медикам недоплатили за работу с больными COVID-19
На Камчатке медикам недоплатили за работу с больными COVID-19
Трудовая инспекция выявила нарушения в оплате труда медработникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией на Камчатке, общая сумма задолженности... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:35
2021-05-13T09:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Трудовая инспекция выявила нарушения в оплате труда медработникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией на Камчатке, общая сумма задолженности составила около 200 миллионов рублей, говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Камчатском крае."Выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1,6 вместо положенного 1,8. Кроме того, медицинские учреждения производили выплаты стимулирующего характера не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.Работодателям выдали предписания об устранении нарушений."Большинством медицинских учреждений предписания были обжалованы в судебном порядке, однако в исках медицинских учреждений к Государственной инспекции труда в Камчатском крае судами было отказано", - добавили в учреждении.
https://ria.ru/20210503/pravitelstvo-1731007906.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край, общество

На Камчатке медикам недоплатили за работу с больными COVID-19

09:35 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Трудовая инспекция выявила нарушения в оплате труда медработникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией на Камчатке, общая сумма задолженности составила около 200 миллионов рублей, говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
"Выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1,6 вместо положенного 1,8. Кроме того, медицинские учреждения производили выплаты стимулирующего характера не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 16:14Распространение коронавируса
Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19
Работодателям выдали предписания об устранении нарушений.
"Большинством медицинских учреждений предписания были обжалованы в судебном порядке, однако в исках медицинских учреждений к Государственной инспекции труда в Камчатском крае судами было отказано", - добавили в учреждении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:16Распространение коронавируса
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