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Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации
Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации
Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:57
2021-05-13T20:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля.Система ПВО "Железный купол" перехватила сотни ракет, отмечается в сообщении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
https://ria.ru/20210513/mobilizatsiya-1732207176.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире

Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации

19:57 13.05.2021 (обновлено: 20:43 13.05.2021)
 
© REUTERS / AMIR COHENРакетные удары по Израилю
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля.
"К настоящему времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено примерно 1750 ракет, из которых примерно 300 запусков оказались неудачными, ракеты разорвались в секторе Газа", - говорится в сообщении военных.
Израильские солдаты с оружием в руках - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Система ПВО "Железный купол" перехватила сотни ракет, отмечается в сообщении.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасИзраильВ мире
 
 
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