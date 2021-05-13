https://ria.ru/20210513/izrail-1732211206.html
Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации
Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации
Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:57
2021-05-13T19:57
2021-05-13T20:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля.Система ПВО "Железный купол" перехватила сотни ракет, отмечается в сообщении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
https://ria.ru/20210513/mobilizatsiya-1732207176.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире