https://ria.ru/20210513/izrail-1732203587.html

Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников ХАМАС

Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по квартире члена ХАМАС, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:09

2021-05-13T19:09

2021-05-13T19:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по квартире члена ХАМАС, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.Ранее там сообщили об авиаударах, нанесенных по четырем квартирам высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По израильским данным, данные объекты использовались для планирования военных операций.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732202010.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире