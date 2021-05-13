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Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников ХАМАС
Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников ХАМАС
ВВС Израиля нанесли удар по квартире члена ХАМАС, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:09
2021-05-13T19:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по квартире члена ХАМАС, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.Ранее там сообщили об авиаударах, нанесенных по четырем квартирам высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По израильским данным, данные объекты использовались для планирования военных операций.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников ХАМАС

19:09 13.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары в Газе
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по квартире члена ХАМАС, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.
"Не так давно истребители... обстреляли квартиру Самера Абу-Дака, начальника подразделения беспилотных летательных аппаратов (боевого крыла) ХАМАС", - говорится в сообщении. Кроме того, израильские ВВС атаковали пусковую установку ракет дальнего радиуса действия, добавили в пресс-службе.
Израильский удар по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 18:59
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87
Ранее там сообщили об авиаударах, нанесенных по четырем квартирам высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По израильским данным, данные объекты использовались для планирования военных операций.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая - ракетные обстрелы израильских населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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