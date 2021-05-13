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Израильская армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израильская армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израильская армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, скоро их будет будет больше тысячи, заявил при посещении батареи ПРО "Железный купол" премьер-министр Израиля РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:20

2021-05-13T15:20

2021-05-13T15:24

исламский джихад

армия обороны израиля

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израильская армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, скоро их будет будет больше тысячи, заявил при посещении батареи ПРО "Железный купол" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Использование батарей "Железного купола" дают нам возможность атаковать, и ЦАХАЛ уже атаковал сотни целей, их скоро будет больше тысячи, и мы продолжаем наносить удары по ХАМАС, защищая наших граждан", - сказал премьер-министр, слова которого приводит его канцелярия.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламский джихад, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире