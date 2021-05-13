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https://ria.ru/20210513/izrail-1732128731.html
Эксперт оценил ущерб израильской экономике от конфликта с Палестиной
Эксперт оценил ущерб израильской экономике от конфликта с Палестиной
Израильский "Железный купол" мог продемонстрировать эффективность в 90%, если ракеты из сектора Газа летели по одиночке и это был не массированный удар, однако... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:56
2021-05-13T13:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
константин сивков
хамас
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Израильский "Железный купол" мог продемонстрировать эффективность в 90%, если ракеты из сектора Газа летели по одиночке и это был не массированный удар, однако экономический ущерб Израилю нанесен колоссальный, заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что с начала обострения из сектора Газа было выпущено не менее 1,6 тысячи ракет, причем около 400 упали в самом анклаве, а эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" по-прежнему составляет 90%.При этом он отметил, что даже если система ПРО оказалась эффективна на 90%, то более сотни ракет все-таки дошли до цели. Кроме того, по словам эксперта, как минимум по одной противоракете Израилю пришлось израсходовать на каждый палестинский снаряд. При этом сами ракеты, которые летели на Израиль, он охарактеризовал как "трубы, набитые порохом". Стоимость противоракет "Железного купола" превышает их цену в 10-100 раз, уверен Сивков."Задача экономического изматывания Израиля таким образом решается очень эффективно. Арабы нанесли огромный экономический ущерб Израилю… Запасы (противоракет - ред.), конечно, не полностью иссякли. Я думаю, что у них (у Израиля - ред.) имеются несколько тысяч, но сам факт, что их теперь надо опять производить", - добавил он.Очередное обострение Сивков назвал тривиальным для арабо-израильских отношений, а его исход – труднопрогнозируемым. По его мнению, Израиль может провести и наземную операцию, но это будет зависеть от многих факторов - настроения военных, состояния вооруженных сил, а также настроений израильского лидера. Скорее всего, все завершится после очередного удара со стороны Израиля, как это было на протяжении уже не одного десятка лет, считает эксперт.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, пострадали 487 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732094857.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, константин сивков, хамас, палестина, израиль, в мире

Эксперт оценил ущерб израильской экономике от конфликта с Палестиной

13:56 13.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib Salem Последствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Израильский "Железный купол" мог продемонстрировать эффективность в 90%, если ракеты из сектора Газа летели по одиночке и это был не массированный удар, однако экономический ущерб Израилю нанесен колоссальный, заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что с начала обострения из сектора Газа было выпущено не менее 1,6 тысячи ракет, причем около 400 упали в самом анклаве, а эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" по-прежнему составляет 90%.
Израильские военные ​недалеко от границы между Израилем и сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
11:37В мире
Армия Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа
"Они (Израиль – ред.) сами же признавали, что при массовом ракетном ударе "Купол" не успевает их перерабатывать. Если ракеты по одной-две летели, то тогда да, а если это концентрированный залп, то они такой удар отразить не могли однозначно … Если бы ракеты ходили по 50-60 штук в залпе, то вероятность перехвата была бы значительно меньше и составляла не более 10-15%", - сказал Сивков.
При этом он отметил, что даже если система ПРО оказалась эффективна на 90%, то более сотни ракет все-таки дошли до цели. Кроме того, по словам эксперта, как минимум по одной противоракете Израилю пришлось израсходовать на каждый палестинский снаряд. При этом сами ракеты, которые летели на Израиль, он охарактеризовал как "трубы, набитые порохом". Стоимость противоракет "Железного купола" превышает их цену в 10-100 раз, уверен Сивков.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:30
Палестино-израильский конфликт
"Задача экономического изматывания Израиля таким образом решается очень эффективно. Арабы нанесли огромный экономический ущерб Израилю… Запасы (противоракет - ред.), конечно, не полностью иссякли. Я думаю, что у них (у Израиля - ред.) имеются несколько тысяч, но сам факт, что их теперь надо опять производить", - добавил он.
Очередное обострение Сивков назвал тривиальным для арабо-израильских отношений, а его исход – труднопрогнозируемым. По его мнению, Израиль может провести и наземную операцию, но это будет зависеть от многих факторов - настроения военных, состояния вооруженных сил, а также настроений израильского лидера. Скорее всего, все завершится после очередного удара со стороны Израиля, как это было на протяжении уже не одного десятка лет, считает эксперт.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, пострадали 487 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуКонстантин СивковХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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