https://ria.ru/20210513/izrail-1732128731.html

Эксперт оценил ущерб израильской экономике от конфликта с Палестиной

Эксперт оценил ущерб израильской экономике от конфликта с Палестиной

Израильский "Железный купол" мог продемонстрировать эффективность в 90%, если ракеты из сектора Газа летели по одиночке и это был не массированный удар, однако... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:56

2021-05-13T13:56

2021-05-13T13:56

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

константин сивков

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Израильский "Железный купол" мог продемонстрировать эффективность в 90%, если ракеты из сектора Газа летели по одиночке и это был не массированный удар, однако экономический ущерб Израилю нанесен колоссальный, заявил РИА Новости российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что с начала обострения из сектора Газа было выпущено не менее 1,6 тысячи ракет, причем около 400 упали в самом анклаве, а эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" по-прежнему составляет 90%.При этом он отметил, что даже если система ПРО оказалась эффективна на 90%, то более сотни ракет все-таки дошли до цели. Кроме того, по словам эксперта, как минимум по одной противоракете Израилю пришлось израсходовать на каждый палестинский снаряд. При этом сами ракеты, которые летели на Израиль, он охарактеризовал как "трубы, набитые порохом". Стоимость противоракет "Железного купола" превышает их цену в 10-100 раз, уверен Сивков."Задача экономического изматывания Израиля таким образом решается очень эффективно. Арабы нанесли огромный экономический ущерб Израилю… Запасы (противоракет - ред.), конечно, не полностью иссякли. Я думаю, что у них (у Израиля - ред.) имеются несколько тысяч, но сам факт, что их теперь надо опять производить", - добавил он.Очередное обострение Сивков назвал тривиальным для арабо-израильских отношений, а его исход – труднопрогнозируемым. По его мнению, Израиль может провести и наземную операцию, но это будет зависеть от многих факторов - настроения военных, состояния вооруженных сил, а также настроений израильского лидера. Скорее всего, все завершится после очередного удара со стороны Израиля, как это было на протяжении уже не одного десятка лет, считает эксперт.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, пострадали 487 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732094857.html

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, константин сивков, хамас, палестина, израиль, в мире