https://ria.ru/20210513/izrail-1732068616.html
Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа
Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа
Около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:56
2021-05-13T08:56
2021-05-13T08:56
исламский джихад
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912354_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a0d423e53be813e56bc7d2b2acdabd43.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус."Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому Джихаду", - заявил Конрикус на брифинге.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
https://ria.ru/20210513/rakety-1732067099.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912354_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_333740d1ae824e8e152c20cb2a976858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламский джихад, хамас, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости.
Около 600 военных целей ХАМАС
и "Исламского джихада
" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля
Йонатан Конрикус.
"Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому Джихаду", - заявил Конрикус на брифинге.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.