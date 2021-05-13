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Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа
Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа
Около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:56
2021-05-13T08:56
исламский джихад
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус."Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому Джихаду", - заявил Конрикус на брифинге.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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исламский джихад, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля атаковала 600 военных целей в секторе Газа

08:56 13.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары в Газе
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа атакованы израильскими военнослужащими, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому Джихаду", - заявил Конрикус на брифинге.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
08:37
По Израилю выпустили около 1600 ракет с начала обострения конфликта
 
Исламский джихадХамасИзраильВ мире
 
 
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