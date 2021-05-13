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Гинцбург призвал начать испытания "Спутника V" на детях
Гинцбург призвал начать испытания "Спутника V" на детях
Зарубежные производители вакцин от коронавируса уже начали исследование на детях, Россия в этом вопросе начинает отставать, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:07
2021-05-13T14:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Зарубежные производители вакцин от коронавируса уже начали исследование на детях, Россия в этом вопросе начинает отставать, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Он отметил, что дети - около 20% населения, они тоже болеют коронавирусом и, к сожалению, умирают от него.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург

Гинцбург призвал начать испытания "Спутника V" на детях

14:07 13.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Зарубежные производители вакцин от коронавируса уже начали исследование на детях, Россия в этом вопросе начинает отставать, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"На детях надо получить разрешение… Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что дети - около 20% населения, они тоже болеют коронавирусом и, к сожалению, умирают от него.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Гинцбург
 
 
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