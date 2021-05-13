https://ria.ru/20210513/insult-1732150405.html

Ученые обнаружили смертельную опасность детского ожирения

Ученые обнаружили смертельную опасность детского ожирения

Израильские ученые выяснили, что избыточный вес в подростковом возрасте — главный фактор риска раннего инсульта, независимо от наличия или отсутствия диабета... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:23

2021-05-13T15:23

2021-05-13T15:23

наука

ожирение

инсульт

биология

здоровье

израиль

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Израильские ученые выяснили, что избыточный вес в подростковом возрасте — главный фактор риска раннего инсульта, независимо от наличия или отсутствия диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke.Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме и Медицинского корпуса Армии обороны Израиля проанализировали сведения об индексе массы тела (ИМТ) граждан Израиля, содержащиеся в базе данных Армии обороны Израиля и сопоставили их с информацией из Национального реестра инсультов.В выборку попали 1,9 миллиона человек в возрасте от 16 до 20 лет, проходившие полное медицинское обследование в период с 1985 по 2013 год. Среди них у 1088 человек впоследствии, с 2014 по 2018 год, были зафиксированы инсульты: 921 ишемический и 167 геморрагических. Средний возраст на момент инсульта составлял 41 год.Авторы разбили всех участников на пять групп в соответствии с ИМТ: с недостаточным весом, низким нормальным значением, высоким нормальным значением, избыточным весом и ожирением. Результаты анализа показали, что более высокий риск наступления первого ишемического инсульта до 50 лет напрямую связан с ИМТ в подростковом возрасте. По сравнению с участниками из группы с низким ИМТ, подростки с избыточным весом имели в два раза более высокий риск раннего инсульта, а с ожирением — в 3,4 раза выше, независимо от того, страдали они диабетом второго типа или нет. После учета этого фактора превышения уровня риска составили соответственно 1,6 и 2,4 раза по сравнению с молодыми людьми, у которых значения ИМТ были в пределах нормы.Интересно, что даже подростки из группы с высоким нормальным значением ИМТ были более подвержены инсульту в возрасте до 50 лет по сравнению с представителями группы с низким нормальным ИМТ."Наши результаты подчеркивают важность эффективного лечения и предотвращения высокого и чрезмерно высокого ИМТ в подростковом возрасте, — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова руководителя исследования доктора Гилада Твига (Gilad Twig), доцента Медицинского корпуса Армия обороны Израиля и кафедры военной медицины медицинского факультета Еврейского университета. — Наше исследование также впервые показывает, что риск инсульта, связанный с более высокими значениями ИМТ, одинаков как для мужчин, так и для женщин".Современные научные данные указывают на то, что инсульт в раннем возрасте сложнее лечится и чаще приводит к рецидивам — повторному инсульту, сердечному приступу — и преждевременной смерти."Взрослые, которые пережили инсульт в более раннем возрасте, сталкиваются с плохими функциональными результатами, что может привести к безработице и депрессии. При этом прямые и косвенные затраты, связанные с профилактикой и лечением инсульта, высоки и, как ожидается, будут только увеличиваться, поскольку частота инсультов продолжает расти", — отмечает ученый.

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ожирение, инсульт, биология, здоровье, израиль