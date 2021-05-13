https://ria.ru/20210513/inflyatsiya-1732062255.html

Эксперт посоветовал, как защитить сбережения от долларовой инфляции

Эксперт посоветовал, как защитить сбережения от долларовой инфляции

Россиянам, которые хотят защитить свои сбережения от резко ускорившейся долларовой инфляции, стоит обратить внимание на сырье и сырьевые акции, особенно... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:08

2021-05-13T06:08

2021-05-13T06:08

россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянам, которые хотят защитить свои сбережения от резко ускорившейся долларовой инфляции, стоит обратить внимание на сырье и сырьевые акции, особенно привлекательно выглядят российские ценные бумаги, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Министерство труда США в среду сообщило, что инфляция в стране в апреле ускорилась до 4,2% в годовом выражении против 2,6% в марте, а в месячном - до 0,8% против 0,6% месяцем ранее."В теории инфляция ведет к ослаблению валюты на среднесрочном горизонте, но пока инфляция лишь один месяц повышенная (выше 2%), следует подождать статистики следующих месяцев. Для защиты от долларовой инфляции стоит обратить внимание, прежде всего, на сырье и сырьевые акции. Тут Россия и российские акции выглядят очень привлекательно", - сказал Русецкий.При этом эксперт подчеркнул, что если уже приобретена американская валюта, то лучше в ней оставаться и инвестировать в акции и сырье в долларах, то есть в нефтяные фьючерсы или бумаги американских нефтедобывающих компаний.В то же время он указал, что россияне редко реагирует на долларовую инфляцию ниже 10% в месяц в годовом выражении, поэтому ожидать ускорения оттока валюты по этой причине не стоит.Эксперт не ждет изменений и депозитных ставок на российском рынке, поскольку они зависят от стоимости денег на рынке. При этом стоимость долларового финансирования на рынке во многом основывается на ставке Федеральной резервной системы США, которая не собирается повышать ее до 2022 года."Это, конечно, было до последних цифр, но ФРС будет смотреть на трендовую инфляцию, так что пару месяцев еще есть для оценки. Кстати, подобный всплеск мы видели и ранее, после кризиса 2008 года, и продлился он недолго", - заключил Русецкий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731127764.html

https://ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731052368.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика