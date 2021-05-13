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Индексы настроений малого бизнеса вернулись к допандемийным показателям
Индексы настроений малого бизнеса вернулись к допандемийным показателям
Индексы настроений малого бизнеса с рекордно низких отметок, зафиксированных в начале пандемии, вернулись к показателям июня 2019, говорится в исследовании,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:00
2021-05-13T11:00
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Индексы настроений малого бизнеса с рекордно низких отметок, зафиксированных в начале пандемии, вернулись к показателям июня 2019, говорится в исследовании, проведенном Альфа-Банком.В рамках исследования в феврале-марте 2021 года было опрошено 3202 клиента банка – от индивидуальных предпринимателей до руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 миллионов рублей в год. Респонденты представляли основные отрасли российского малого бизнеса — розничную и оптовую торговлю, строительство, ИТ, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.Так, индекс текущей ситуации по компаниям, показывающий прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения, влияние санкций вырос со значения минус 37 до минус 19. Хотя большинство показателей все еще идут на спад, число сотрудников компаний и размер их зарплат в большинстве предприятий не изменились, отмечается в отчете по итогам опроса.Индекс ожиданий по развитию компаний преодолел нулевую отметку, поднявшись с минус 4 до плюс 9. Начиная с 2019 года, восприятие предпринимателями перспектив собственного бизнеса непрерывно ухудшалось, и только со второго полугодия 2020 индекс возобновил движение вверх. Предприниматели рассчитывают на рост числа клиентов, среднего чека, частоты покупок и выручки. Вместе с тем, 33% предпринимателей не предвидят рост прибылей.Несколько улучшился индекс ожиданий по стране и в отрасли – с минус 44 до минус 37. В то же время восприятие макроэкономической ситуации российскими малыми предпринимателями по-прежнему остается негативным, этот индекс незначительно поднялся с минус 76 до минус 72. Всего же совокупный индекс малого бизнеса вырос с минус 39 до минус 30.Согласно результатам исследования, в следующем полугодии 2021 года можно ожидать постепенного удорожания товаров и услуг, предоставляемых малым бизнесом. Пересмотр ценовой политики связан как с ослаблением рубля, так и с ростом издержек, особенно в случае использования импортного сырья и оборудования. Также, по мнению авторов исследования, это может говорить об исчерпанности внутренних ресурсов на фоне роста кредитной нагрузки. Чтобы преодолеть последствия пандемии, 90% компаний предпринимали действия по сохранению клиентов и повышению их лояльности: 37% улучшали качество сервиса, 35% предлагали новые товары и услуги, 29% опрошенных зафиксировали цены. Еще 29% компаний ввели отсрочку платежей для клиентов. При этом 55% компаний делали акцент на онлайн-форматы взаимодействия с клиентами, 65% вкладывались в автоматизацию процессов.В качестве основных проблем, с которыми сталкивался малый бизнес, респонденты назвали снижение спроса и покупательской способности (47%), высокие налоги (44%), недостаток средств (38%), отсутствие поддержки государства (35%) и негативное влияние санкций (33%).С начала пандемии внешнюю поддержку получили 35% компаний: 15% от государства, 14% от арендодателей, 10% от партнеров по бизнесу, 6% от поставщиков и подрядчиков, 5% от банков. Предприниматели отметили, что наибольший положительный эффект в ближайшем будущем могут иметь снижение налоговой нагрузки (69%), повышение потребительского спроса (59%) и смягчение политики банков в вопросах кредитования бизнеса (38%).
https://ria.ru/20210426/bank-1729997295.html
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альфа-банк, новости компаний - экономика

Индексы настроений малого бизнеса вернулись к допандемийным показателям

11:00 13.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Индексы настроений малого бизнеса с рекордно низких отметок, зафиксированных в начале пандемии, вернулись к показателям июня 2019, говорится в исследовании, проведенном Альфа-Банком.
В рамках исследования в феврале-марте 2021 года было опрошено 3202 клиента банка – от индивидуальных предпринимателей до руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 миллионов рублей в год. Респонденты представляли основные отрасли российского малого бизнеса — розничную и оптовую торговлю, строительство, ИТ, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.
Так, индекс текущей ситуации по компаниям, показывающий прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения, влияние санкций вырос со значения минус 37 до минус 19. Хотя большинство показателей все еще идут на спад, число сотрудников компаний и размер их зарплат в большинстве предприятий не изменились, отмечается в отчете по итогам опроса.
Индекс ожиданий по развитию компаний преодолел нулевую отметку, поднявшись с минус 4 до плюс 9. Начиная с 2019 года, восприятие предпринимателями перспектив собственного бизнеса непрерывно ухудшалось, и только со второго полугодия 2020 индекс возобновил движение вверх. Предприниматели рассчитывают на рост числа клиентов, среднего чека, частоты покупок и выручки. Вместе с тем, 33% предпринимателей не предвидят рост прибылей.
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Несколько улучшился индекс ожиданий по стране и в отрасли – с минус 44 до минус 37. В то же время восприятие макроэкономической ситуации российскими малыми предпринимателями по-прежнему остается негативным, этот индекс незначительно поднялся с минус 76 до минус 72. Всего же совокупный индекс малого бизнеса вырос с минус 39 до минус 30.
Согласно результатам исследования, в следующем полугодии 2021 года можно ожидать постепенного удорожания товаров и услуг, предоставляемых малым бизнесом. Пересмотр ценовой политики связан как с ослаблением рубля, так и с ростом издержек, особенно в случае использования импортного сырья и оборудования. Также, по мнению авторов исследования, это может говорить об исчерпанности внутренних ресурсов на фоне роста кредитной нагрузки.
Чтобы преодолеть последствия пандемии, 90% компаний предпринимали действия по сохранению клиентов и повышению их лояльности: 37% улучшали качество сервиса, 35% предлагали новые товары и услуги, 29% опрошенных зафиксировали цены. Еще 29% компаний ввели отсрочку платежей для клиентов. При этом 55% компаний делали акцент на онлайн-форматы взаимодействия с клиентами, 65% вкладывались в автоматизацию процессов.
В качестве основных проблем, с которыми сталкивался малый бизнес, респонденты назвали снижение спроса и покупательской способности (47%), высокие налоги (44%), недостаток средств (38%), отсутствие поддержки государства (35%) и негативное влияние санкций (33%).
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С начала пандемии внешнюю поддержку получили 35% компаний: 15% от государства, 14% от арендодателей, 10% от партнеров по бизнесу, 6% от поставщиков и подрядчиков, 5% от банков.
Предприниматели отметили, что наибольший положительный эффект в ближайшем будущем могут иметь снижение налоговой нагрузки (69%), повышение потребительского спроса (59%) и смягчение политики банков в вопросах кредитования бизнеса (38%).
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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