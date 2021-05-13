https://ria.ru/20210513/igrushka-1732136970.html

В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки

В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки

Несколько детей пожаловались на головную боль из-за лопнувшей игрушки в школе № 1515 в Москве, учеников осмотрели врачи, угрозы для жизни нет, занятия идут... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:32

2021-05-13T14:32

2021-05-13T14:32

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несколько детей пожаловались на головную боль из-за лопнувшей игрушки в школе № 1515 в Москве, учеников осмотрели врачи, угрозы для жизни нет, занятия идут штатно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора школы Армен Каграманян.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что четыре ученика пострадали от взрыва игрушки в московской школе № 1515."Сегодня, 13 мая, ученица пятого класса принесла в школу игрушку – небольшой шарик, который купила в интернете. Перед уроком физкультуры девочка решила пошутить и лопнула его, в результате чего в помещении появился неприятный запах. После этого несколько детей обратились к педагогу с жалобой на головную боль. Учитель и сотрудники школы незамедлительно отреагировали на случившееся и вызвали скорую помощь",- сообщил Каграманян.По его словам, медики осмотрели ребят и отпустили домой. Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра."Сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо. У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Отмечу, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет. Администрация школы держит ситуацию на контроле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку", - сказал Каграманян. -0-

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия