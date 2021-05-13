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В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки
В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки
Несколько детей пожаловались на головную боль из-за лопнувшей игрушки в школе № 1515 в Москве, учеников осмотрели врачи, угрозы для жизни нет, занятия идут... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:32
2021-05-13T14:32
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несколько детей пожаловались на головную боль из-за лопнувшей игрушки в школе № 1515 в Москве, учеников осмотрели врачи, угрозы для жизни нет, занятия идут штатно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора школы Армен Каграманян.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что четыре ученика пострадали от взрыва игрушки в московской школе № 1515."Сегодня, 13 мая, ученица пятого класса принесла в школу игрушку – небольшой шарик, который купила в интернете. Перед уроком физкультуры девочка решила пошутить и лопнула его, в результате чего в помещении появился неприятный запах. После этого несколько детей обратились к педагогу с жалобой на головную боль. Учитель и сотрудники школы незамедлительно отреагировали на случившееся и вызвали скорую помощь",- сообщил Каграманян.По его словам, медики осмотрели ребят и отпустили домой. Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра."Сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо. У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Отмечу, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет. Администрация школы держит ситуацию на контроле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку", - сказал Каграманян. -0-
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москва, происшествия

В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки

14:32 13.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Несколько детей пожаловались на головную боль из-за лопнувшей игрушки в школе № 1515 в Москве, учеников осмотрели врачи, угрозы для жизни нет, занятия идут штатно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора школы Армен Каграманян.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что четыре ученика пострадали от взрыва игрушки в московской школе № 1515.
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"Сегодня, 13 мая, ученица пятого класса принесла в школу игрушку – небольшой шарик, который купила в интернете. Перед уроком физкультуры девочка решила пошутить и лопнула его, в результате чего в помещении появился неприятный запах. После этого несколько детей обратились к педагогу с жалобой на головную боль. Учитель и сотрудники школы незамедлительно отреагировали на случившееся и вызвали скорую помощь",- сообщил Каграманян.
По его словам, медики осмотрели ребят и отпустили домой. Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра.
"Сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо. У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Отмечу, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет. Администрация школы держит ситуацию на контроле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку", - сказал Каграманян. -0-
 
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