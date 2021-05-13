https://ria.ru/20210513/groza-1732065522.html

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Синоптики предупредили москвичей о грозе

Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, температура повысится до плюс 21, порывы ветра при грозе могут достичь 20... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:05

2021-05-13T08:05

2021-05-13T08:09

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, температура повысится до плюс 21, порывы ветра при грозе могут достичь 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности."Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду", - заявил Тишковец.Синоптик добавил, что в течение суток выпадет небольшое количество осадков, температура в столице повысится до плюс 19-21, в Подмосковье - до 17-22."Температурный режим немного превышает климатическую норму мая. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба", - отметил Тишковец.Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и грозы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о грозе в столице действует с 12.00 13 мая до 21.00 13 мая, о ветре - с 12.00 до 22.00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10.00 13 мая до 22.00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210510/epokha-1731625561.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)