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Синоптики предупредили москвичей о грозе
Синоптики предупредили москвичей о грозе
Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, температура повысится до плюс 21, порывы ветра при грозе могут достичь 20... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:05
2021-05-13T08:09
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, температура повысится до плюс 21, порывы ветра при грозе могут достичь 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности."Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду", - заявил Тишковец.Синоптик добавил, что в течение суток выпадет небольшое количество осадков, температура в столице повысится до плюс 19-21, в Подмосковье - до 17-22."Температурный режим немного превышает климатическую норму мая. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба", - отметил Тишковец.Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и грозы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о грозе в столице действует с 12.00 13 мая до 21.00 13 мая, о ветре - с 12.00 до 22.00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10.00 13 мая до 22.00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики предупредили москвичей о грозе

08:05 13.05.2021 (обновлено: 08:09 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве во второй половине дня в четверг, температура повысится до плюс 21, порывы ветра при грозе могут достичь 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.
"Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду", - заявил Тишковец.
Синоптик добавил, что в течение суток выпадет небольшое количество осадков, температура в столице повысится до плюс 19-21, в Подмосковье - до 17-22.
"Температурный режим немного превышает климатическую норму мая. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба", - отметил Тишковец.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и грозы до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе в столице действует с 12.00 13 мая до 21.00 13 мая, о ветре - с 12.00 до 22.00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10.00 13 мая до 22.00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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