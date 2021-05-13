https://ria.ru/20210513/gretsiya-1732219775.html

Греция пообещала туристам безопасный отдых

Греция пообещала туристам безопасный отдых

Туристы смогут отдохнуть в Греции в этом году безопасно, страна принимает все меры для этого, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис . РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:39

2021-05-13T21:39

2021-05-13T21:39

туризм

вакцинация

харис теохарис

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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Туристы смогут отдохнуть в Греции в этом году безопасно, страна принимает все меры для этого, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис .Греция с 14 мая отменяет все ограничения на въезд иностранных туристов. В связи с возобновлением туристической деятельности министр туризма провел в предместьях Афин, на фоне мыса Сунион и колонн храма Посейдона, пресс-конференцию под лозунгом "Поднимаем паруса!". Табличка с этими словами стояла и на трибуне."Мы поднимаем паруса! Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире как место, известное гостеприимством и безопасностью", - сказал Теохарис.По его словам, в 2020 году греческий туризм выиграл трудную битву во время пандемии."Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны. Именно поэтому наша страна была награждена Всемирным советом по туризму как пионер в открытии отрасли в 2020 году", - сказал он."Мы безопасно поднимаем паруса", - заверил министр.По его словам, будет действовать комплексный план защиты здоровья."Мы возводим стену безопасности с пятью разными зонами: 1. Протокол въезда. 2. Работа системы целевой выборки. 3. Сеть карантинных гостиниц. 4. Внедрение новых протоколов. 5. Ускорение вакцинации", - сказал министр.Теохарис сказал, что несколько часов назад он вернулся из Британии, а до этого был в Германии, Польше, США, России, Сербии, Румынии."В каждой стране я беседовал с правительственными чиновниками и представителями рынка. Окончательный вывод один – есть большой интерес к греческому туризму", - сказал он.По его словам, непосредственным и ощутимым доказательством интереса являются договоренности о расширении сотрудничества с крупнейшими туроператорами Евросоюза и США, а также увеличение количества ежедневных рейсов из большего числа аэропортов вылета в направлении Греции.Теохарис сказал, что вклад в безопасный туризм вносит и план "Голубая свобода" по всеобщей вакцинации на островах. По этому плану жители 19 крупнейших островов Греции будут вакцинированы до конца июня. Вакцинация на 32 небольших островах уже завершена, а еще на 36 островах среднего размера с населением до 10 тысяч жителей завершится к концу мая."Индустрия туризма борется вместе со всеми, чтобы вернуть утраченные позиции, оставить позади черные тучи страха и незащищенности. Мы добьемся успеха", - заявил Теохарис.Туризм в 2019 году принес Греции 18,2 миллиарда евро доходов, страну посетили 34 миллиона туристов. В 2020 году значительная часть туристического сезона из-за пандемии была сорвана. С января по октябрь 2020 года Грецию посетили 7,4 миллиона человек, доходы от туризма составили 4,3 миллиарда евро. С 7 ноября 2020 года Греция ввела локдаун.

https://ria.ru/20210513/gretsiya-1732216222.html

https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731903776.html

https://ria.ru/20210512/turizm-1731761852.html

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