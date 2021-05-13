https://ria.ru/20210513/gretsiya-1732216222.html

Греция откроет границы для туристов, привитых российской вакциной

Греция откроет границы для туристов, привитых российской вакциной

Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной, сообщил министр туризма Харис Теохарис. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:47

2021-05-13T20:47

2021-05-13T22:23

харис теохарис

здоровье - общество

афины

распространение коронавируса

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туризм

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АФИНЫ, 13 мая — РИА Новости. Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной, сообщил министр туризма Харис Теохарис.Республика с 14 мая отменяет все ограничения на въезд иностранных туристов. По этому случаю глава Минтуризма провел в предместьях Афин, на фоне мыса Сунион и колонн храма Посейдона, пресс-конференцию под лозунгом "Поднимаем паруса!".Теохарис подтвердил, что Греция признает прививочный сертификат "Спутника V". По его словам, документ будет в цифровом формате и на английском языке — он отвечает всем требованиям. Глава ведомства добавил, что не видит в этом вопросе "каких-то проблем"."Российский рынок — очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда (в апреле), и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости", — сказал Теохарис.При этом он отметил, что Греция и Россия пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения. До 14 мая греческие власти ограничили въезд россиян квотой в четыре тысячи человек в неделю; Москва пока не дала разрешение на возобновление регулярного и чартерного авиасообщения с Греческой Республикой — без которого туристическая деятельность невозможна.Теохарис пояснил, что в заключении подобных соглашений есть очень сложные юридические шаги и требуется много времени. При этом, по оценке министра, нельзя сказать, что "дела с Россией идут плохо"."Процесс требует времени, есть трудности. Это согласования, задержки с письмами, требования со стороны гражданской защиты (отвечающей за ликвидацию последствий пандемии) — все это те соглашения, которые мы заключили Министерством транспорта, когда были в России. И реализуется план, который требует времени", — сказал он.По словам министра, все стороны "стараются бороться с кризисом в здравоохранении, имея опасения врачей".Он добавил, что эти соглашения невозможно подготовить за день."Но есть положительный ответ по существу на всех уровнях обсуждения, от высшего до более низкого. Посмотрим, как будут идти эти обсуждения и какой будет окончательный результат", — заключил министр.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять полеты за границу.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732146345.html

https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731903776.html

https://ria.ru/20210512/turizm-1731761852.html

афины

россия

греция

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