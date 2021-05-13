https://ria.ru/20210513/gosduma-1732121713.html

Комитет Госдумы поддержал проект о наказании для "черных" коллекторов

Комитет Госдумы поддержал проект о наказании для "черных" коллекторов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, позволяющий не только РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:21

2021-05-13T13:21

2021-05-13T13:21

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, позволяющий не только штрафовать, но и сажать в тюрьму "черных" коллекторов на срок до 12 лет.Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ."Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в документе. Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.Докладчик по законопроекту, зампредседателя комитета Рафаэль Марданшин отметил, что в целом проект можно поддержать, однако "есть пара замечаний". В частности, он указал, что "не уточняется, кто является субъектом преступления: это лица, осуществляющие деятельность по возврату задолженности в соответствии с действующим федеральным законом №230, или любое физическое лицо".В комитете отметили, что законопроект должен быть доработан ко второму чтению. В первом чтении его могут рассмотреть на заседании Госдумы 18 мая.

https://ria.ru/20210127/kollektory-1594725348.html

https://ria.ru/20210127/kollektory-1594725348.html

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