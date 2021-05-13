https://ria.ru/20210513/google-1732086015.html

Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро

Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро

Антимонопольная служба Италии оштрафовала американскую корпорацию Google более чем на 100 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:56

2021-05-13T10:56

2021-05-13T10:56

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антимонопольная служба Италии оштрафовала американскую корпорацию Google более чем на 100 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается на сайте ведомства."Итальянская антимонопольная служба наложила штраф в размере более 100 миллионов евро (102 084 433,91) на компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение 102 статьи Договора о функционировании Европейского союза", - говорится в заявлении службы.Антимонопольная служба также обязала "Google включить в Android Auto приложение Enel X для использования услуг, связанных с перезарядкой электромобилей". Ведомство отмечает, что согласно его данным, американская корпорация "не позволяла компании Enel X Italia разработать версию ее приложения JuicePass, совместимого с Android Auto". Таким образом, Google "несправедливо ограничила возможности для конченых потребителей воспользоваться приложением Enel X Italia при вождении и перезарядки электромобиля".Итальянское ведомство подчеркивает, что благодаря операционной системе Android и магазину Google Play американская корпорация "занимает доминирующее положение, позволяющее ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям".

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/gugl-1731427175.html

https://ria.ru/20210507/roskomnadzor-1731400883.html

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alphabet inc, google, enel , google android, италия, технологии, в мире