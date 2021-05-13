Голикова: Минздрав не исполнил поручение о госпитализации инвалидов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила неисполнение Минздравом поручения по совместной госпитализации с родителями в медучреждения и отделения интенсивной терапии как детей-инвалидов, так и инвалидов старше 18 лет, если они нуждаются в постоянном уходе, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Отметить неисполнение федеральными органами исполнительной власти следующих поручений... Минздравом России - поручения правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №ТГ-П12-14697кв о рассмотрении обращения Е.Ю.Клочко по вопросам совместной госпитализации и совместного пребывания в медицинском учреждении и отделении интенсивной терапии ребенка-инвалида с родителями (законными представителями), в том числе инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в документе.
Минздраву предписано принять исчерпывающие меры по исполнению поручения.
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