https://ria.ru/20210513/golikova-1732134966.html

Голикова: Минздрав не исполнил поручение о госпитализации инвалидов

Голикова: Минздрав не исполнил поручение о госпитализации инвалидов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила неисполнение Минздравом поручения по совместной госпитализации с родителями в медучреждения и отделения интенсивной... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:21

2021-05-13T14:21

2021-05-13T14:21

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила неисполнение Минздравом поручения по совместной госпитализации с родителями в медучреждения и отделения интенсивной терапии как детей-инвалидов, так и инвалидов старше 18 лет, если они нуждаются в постоянном уходе, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Отметить неисполнение федеральными органами исполнительной власти следующих поручений... Минздравом России - поручения правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №ТГ-П12-14697кв о рассмотрении обращения Е.Ю.Клочко по вопросам совместной госпитализации и совместного пребывания в медицинском учреждении и отделении интенсивной терапии ребенка-инвалида с родителями (законными представителями), в том числе инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе", - говорится в документе.Минздраву предписано принять исчерпывающие меры по исполнению поручения.

https://ria.ru/20200722/1574690759.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество