https://ria.ru/20210513/flot-1732051912.html

Черноморский флот отмечает 238-летие

Черноморский флот отмечает 238-летие

Черноморский флот России отмечает свое 238-летие в беспрецедентной ситуации, когда вынужден следить за значительно увеличившимся в регионе количеством кораблей... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T00:12

2021-05-13T00:12

2021-05-13T00:12

россия

черноморский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот России отмечает свое 238-летие в беспрецедентной ситуации, когда вынужден следить за значительно увеличившимся в регионе количеством кораблей НАТО, рассказали опрошенные РИА Новости адмиралы, раньше командовавшие этим оперативно-стратегическим объединением.Черноморский флот России 13 мая отмечает 238-ю годовщину со дня своего создания.Командующий ЧФ (1996-1998 годы) начальник главного штаба ВМФ России и первый замкомандующего флота (1998-2005 годы) Виктор Кравченко назвал ситуацию с кораблями НАТО в Черном море беспрецедентной.Он напомнил, что даже во времена Советского Союза такого количества заходов не было. По словам адмирала, это может быть связано с тем, что большинство причерноморских стран: Украина, Грузия, Болгария и Румыния - сегодня настроены недружественно по отношению к России и поэтому приглашают другие страны НАТО для участия в совместных учениях.Черноморский флот держит ситуацию под контролем и следит за гостями, отметил Кравченко. По его словам, привлекаются не только корабли, но и радиотехнические средства, а также авиация.Как отметил другой экс-командующий ЧФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов, подобное поведение стран НАТО, в первую очередь американцев, связано с их бесцеремонностью. В то же время он отметил, что Черноморский флот вместе с крымской группировкой войск способен не только нанести удар и уничтожить противника, но и "моральное состояние подрезать и свести его до плинтуса, до ватервейса".Со всех концов светаПоследнее время значительно повысилось присутствие кораблей НАТО в Черном море. Только с начала 2021 года они заходили сюда уже несколько раз. 23 января в Черное море пожаловал вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец Donald Cook. А уже через несколько дней компанию ему составил однотипный корабль Porter.В конце февраля в Черном море действовали два натовских минных тральщика: Tajo и Evropi, принадлежащих ВМС Испании и ВМС Греции. 12 марта сюда зашел еще один испанский корабль – фрегат Cristóbal Colón. Через пять дней добавился фрегат этого же класса Méndez Núñez. 19 и 20 марта к ним примкнули американские ракетный крейсер Monterey, способный нести до 122 крылатых ракет Tomahawk или противоракет Standard Missile, и эсминец Thomas Hudner.Обо всех случаях появления кораблей в Черном море сообщало российское Минобороны. За действиями иностранцев следили силы и средства Черноморского флота РФ.В апреле источник РИА Новости в МИД Турции сообщил о планах США направить в Черное море эсминцы Roosevelt и Donald Cook (корабли попадают в Черное море из Средиземного через турецкий пролив Босфор и уведомляют об этом Анкару). Также стало известно и о намерениях Великобритании отправить свой корабль в регион. Позднее сообщалось, что Пентагон отказался от планов направлять корабли в Черное море из-за опасений по поводу эскалации напряженности между Россией и Украиной.Однако 27 апреля в Черное море зашел сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США и даже успел провести учения совместно с ВМС Украины. А 11 мая здесь оказался патрульный корабль ВМС Франции Commandant Birot.Соотношение силВ день моряка-подводника 19 марта командующий Черноморским флотом Игорь Осипов заявил, что все шесть подлодок ЧФ находятся на дежурстве и выполняют различные задачи в море. После этого одна из черноморских "Варшавянок" (проект 636.3) стала причиной необычного инцидента в Средиземном море. Ряд иностранных СМИ сообщили, что она вышла на контакт с группой кораблей НАТО, после чего скрылась. Информированный источник сообщил РИА Новости, что пропавшая с натовских радаров подлодка все это время находилась на связи с российским командованием.Оценивая мощь Черноморского флота, адмирал Кравченко уточнил, что по количеству кораблей он уступает, например, Военно-морским силам Турции. В то же время Россия сильно впереди по ракетному вооружению. Особенно он отметил шесть дизель-электрических подлодок "Варшавянка", вооруженных ракетами "Калибр".Как подчеркнул Комоедов, состояние Черноморского флота в разные времена было разным. Например, 20 лет назад он по своей мощи уступал турецкому в 4,7 раза, "а если подгребали натовцы из Средиземного моря, то это преимущество" достигало 10-20 раз.Комоедов также поздравил с годовщиной всех живущих командующих и когда-либо служивших на ЧФ, всех действующих военнослужащих и нынешнего командующего вице-адмирала Игоря Осипова. Он также адресовал свои поздравления всем крымчанам и, в частности, севастопольцам и отметил, что Севастополь с Черноморским флотом символизируют друг друга.

https://ria.ru/20210317/flot-1601538663.html

https://ria.ru/20210311/flot-1600853753.html

https://ria.ru/20201127/korabl-1586562871.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/ucheniya-1577604731.html

https://ria.ru/20200914/flot-1577193647.html

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