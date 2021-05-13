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Новикомбанк финансировал радиоэлектронный комплекс Ростеха
Новикомбанк финансировал радиоэлектронный комплекс Ростеха
Радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:14
2021-05-13T14:14
пресс-релизы
новикомбанк
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МОСКВА, 13 мая – Пресс-служба Новикомбанка. Радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223 млрд рублей. Основной рост произошел за счет реализации комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка, а также вывода на рынок новых продуктов и решений. За 2020 год доля гражданской радиоэлектроники в общем объеме продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей. Итоговые показатели отражают финансовые результаты концерна "Автоматика", Национального Центра Информатизации и холдинга "Росэлектроника", включая концерны "Вега", "Созвездие", а также АО "Системы управления". На конференции, посвященной итогам деятельности радиоэлектронного комплекса, Новикомбанк был отмечен как один из основных партнеров по финансовому обеспечению развития предприятий. Банк предоставил финансирование на общую сумму 62 млрд рублей, из которых 43 млрд в качестве кредитов и 19 млрд в виде гарантий.В 2020 году Новикомбанк активно участвовал в финансировании деятельности предприятий, входящих в радиоэлектронный комплекс Ростеха. В числе наиболее значимых проектов, реализованных при финансовом участии Новикомбанка, - оснащение пунктов пропуска через госграницу. Соответствующее соглашение с холдингом "Росэлектроника" на сумму 10 млрд руб. было подписано на форуме "Армия - 2020". В соответствии с документом организовано финансирование проекта по поставке и обслуживанию технологического оборудования, эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов стационарного и мобильного базирования, а также организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска и местах пересечения государственной границы Российской Федерации. Наибольший объем в структуре продуктовых продаж радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году сформировали решения, также внедренные при участии Новикомбанка. В частности, это системы хранения данных, автоматизированные рабочие места, оборудование для маркировки товаров, фискальные накопители, медицинская техника, телеком-оборудование, криптобиокабины для МФЦ и системы видео-конференц-связи. Кроме того, в минувшем году было запущено серийное производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств защиты от пожара при неисправностях электропроводки. "Новикомбанк как ключевой центр финансирования предприятий Ростеха активно участвует в проектах диверсификации. Перед радиоэлектронной промышленностью стоит цель значительно нарастить долю гражданской продукции. Благодаря своевременной и эффективной поддержке Банка, предоставляющего полный спектр финансовых инструментов, эта стратегически важная задача успешно выполняется. Новикомбанк ориентирован на долгосрочное партнерство, благодаря чему предприятия в кратчайшие сроки выводят новые разработки в серийное производство. В планах - реализация новых проектов, направленных на достижение технологического лидерство нашей страны", — отметила Председатель Правления, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, новикомбанк

Новикомбанк финансировал радиоэлектронный комплекс Ростеха

14:14 13.05.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 13 мая – Пресс-служба Новикомбанка. Радиоэлектронный комплекс Госкорпорации Ростех по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года – до 223 млрд рублей. Основной рост произошел за счет реализации комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка, а также вывода на рынок новых продуктов и решений. За 2020 год доля гражданской радиоэлектроники в общем объеме продукции выросла до 27% и составила 60,3 млрд рублей.
Итоговые показатели отражают финансовые результаты концерна "Автоматика", Национального Центра Информатизации и холдинга "Росэлектроника", включая концерны "Вега", "Созвездие", а также АО "Системы управления".
На конференции, посвященной итогам деятельности радиоэлектронного комплекса, Новикомбанк был отмечен как один из основных партнеров по финансовому обеспечению развития предприятий. Банк предоставил финансирование на общую сумму 62 млрд рублей, из которых 43 млрд в качестве кредитов и 19 млрд в виде гарантий.
В 2020 году Новикомбанк активно участвовал в финансировании деятельности предприятий, входящих в радиоэлектронный комплекс Ростеха. В числе наиболее значимых проектов, реализованных при финансовом участии Новикомбанка, - оснащение пунктов пропуска через госграницу. Соответствующее соглашение с холдингом "Росэлектроника" на сумму 10 млрд руб. было подписано на форуме "Армия - 2020". В соответствии с документом организовано финансирование проекта по поставке и обслуживанию технологического оборудования, эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов стационарного и мобильного базирования, а также организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска и местах пересечения государственной границы Российской Федерации.
Наибольший объем в структуре продуктовых продаж радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году сформировали решения, также внедренные при участии Новикомбанка. В частности, это системы хранения данных, автоматизированные рабочие места, оборудование для маркировки товаров, фискальные накопители, медицинская техника, телеком-оборудование, криптобиокабины для МФЦ и системы видео-конференц-связи. Кроме того, в минувшем году было запущено серийное производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств защиты от пожара при неисправностях электропроводки.
"Новикомбанк как ключевой центр финансирования предприятий Ростеха активно участвует в проектах диверсификации. Перед радиоэлектронной промышленностью стоит цель значительно нарастить долю гражданской продукции. Благодаря своевременной и эффективной поддержке Банка, предоставляющего полный спектр финансовых инструментов, эта стратегически важная задача успешно выполняется. Новикомбанк ориентирован на долгосрочное партнерство, благодаря чему предприятия в кратчайшие сроки выводят новые разработки в серийное производство. В планах - реализация новых проектов, направленных на достижение технологического лидерство нашей страны", — отметила Председатель Правления, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизыНовикомбанк
 
 
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