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До 3,5 тысяч студентов участвуют в финале "Российской студенческой весны"
До 3,5 тысяч студентов участвуют в финале "Российской студенческой весны"
Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов РФ примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:28
2021-05-13T15:28
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
российская студенческая весна
павел красноруцкий
российский союз молодежи
алексей комиссаров
наука
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов РФ примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Российского союза молодежи.Фестиваль проходил в три этапа: на первом участников ждали конкурсные отборы, на втором конкурсанты выступали на региональных фестивалях, а третий этап проведут в Нижнем Новгороде, рассказали в РСМ."Российская студенческая весна" сегодня ставит перед собой довольно амбициозные общенациональные цели: например, обеспечить максимальную доступность для граждан России культурных благ через поддержку межрегиональной гастрольной и фестивальной деятельности. Уже через несколько дней в Нижнем Новгороде эксперты оценят более 1,1 тысячи конкурсных номеров, лучшие из которых войдут в программу гастрольного тура по пяти субъектам Российской Федерации: Республике Татарстан, Ульяновской области, Самарской области, Волгоградской области и Республике Крым", - сказал член ОП РФ, глава РСМ Павел Красноруцкий, которого цитирует пресс-служба.Красноруцкий отметил, что в 2021 году фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий. Тема фестиваля – "Российская студенческая весна – весна открытий". В рамках года науки и технологий Российский союз молодежи заявил новое направление фестиваля – "Научный слэм", основная цель которого – популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности. За победу в финале будут бороться 25 лучших студентов."Российская студенческая весна" идет в ногу со временем и задает конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Конкурсных направлений в этом году у нас 10, и в них появилось сразу 10 номинаций-"новичков". В "Стрит-арт", например, участникам предстоит представить свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления "Арт" выступают художники еще одного нашего проекта – "Культурный код", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, слова которого приводятся в сообщении.Особой подноминацией в номинации "Театр малых форм" станет постановка, основанная на материалах всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, рассказал Комиссаров.
https://ria.ru/20200910/festival-1577032480.html
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96
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, российская студенческая весна, павел красноруцкий, российский союз молодежи, алексей комиссаров, наука, технологии, общество

До 3,5 тысяч студентов участвуют в финале "Российской студенческой весны"

15:28 13.05.2021
 
© Фото : пресс-служба РСВ"Российская студенческая весна" 2021
Российская студенческая весна 2021 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба РСВ
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов РФ примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Российского союза молодежи.
"Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов России примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Проект реализуется Российским союзом молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в сообщении.
Фестиваль проходил в три этапа: на первом участников ждали конкурсные отборы, на втором конкурсанты выступали на региональных фестивалях, а третий этап проведут в Нижнем Новгороде, рассказали в РСМ.
"Российская студенческая весна" сегодня ставит перед собой довольно амбициозные общенациональные цели: например, обеспечить максимальную доступность для граждан России культурных благ через поддержку межрегиональной гастрольной и фестивальной деятельности. Уже через несколько дней в Нижнем Новгороде эксперты оценят более 1,1 тысячи конкурсных номеров, лучшие из которых войдут в программу гастрольного тура по пяти субъектам Российской Федерации: Республике Татарстан, Ульяновской области, Самарской области, Волгоградской области и Республике Крым", - сказал член ОП РФ, глава РСМ Павел Красноруцкий, которого цитирует пресс-служба.
Красноруцкий отметил, что в 2021 году фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий. Тема фестиваля – "Российская студенческая весна – весна открытий". В рамках года науки и технологий Российский союз молодежи заявил новое направление фестиваля – "Научный слэм", основная цель которого – популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности. За победу в финале будут бороться 25 лучших студентов.
"Российская студенческая весна" идет в ногу со временем и задает конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Конкурсных направлений в этом году у нас 10, и в них появилось сразу 10 номинаций-"новичков". В "Стрит-арт", например, участникам предстоит представить свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления "Арт" выступают художники еще одного нашего проекта – "Культурный код", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, слова которого приводятся в сообщении.
Всероссийский фестиваль Российская студенческая весна – весна Победы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 13:25
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"
Особой подноминацией в номинации "Театр малых форм" станет постановка, основанная на материалах всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, рассказал Комиссаров.
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияРоссийская студенческая веснаПавел КрасноруцкийРоссийский союз молодежиАлексей КомиссаровНаукаТехнологииОбщество
 
 
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