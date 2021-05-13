https://ria.ru/20210513/final-1732147388.html

До 3,5 тысяч студентов участвуют в финале "Российской студенческой весны"

До 3,5 тысяч студентов участвуют в финале "Российской студенческой весны"

Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов РФ примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:28

2021-05-13T15:28

2021-05-13T15:28

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

российская студенческая весна

павел красноруцкий

российский союз молодежи

алексей комиссаров

наука

технологии

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Три с половиной тысячи студентов из 75 регионов РФ примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Российского союза молодежи.Фестиваль проходил в три этапа: на первом участников ждали конкурсные отборы, на втором конкурсанты выступали на региональных фестивалях, а третий этап проведут в Нижнем Новгороде, рассказали в РСМ."Российская студенческая весна" сегодня ставит перед собой довольно амбициозные общенациональные цели: например, обеспечить максимальную доступность для граждан России культурных благ через поддержку межрегиональной гастрольной и фестивальной деятельности. Уже через несколько дней в Нижнем Новгороде эксперты оценят более 1,1 тысячи конкурсных номеров, лучшие из которых войдут в программу гастрольного тура по пяти субъектам Российской Федерации: Республике Татарстан, Ульяновской области, Самарской области, Волгоградской области и Республике Крым", - сказал член ОП РФ, глава РСМ Павел Красноруцкий, которого цитирует пресс-служба.Красноруцкий отметил, что в 2021 году фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий. Тема фестиваля – "Российская студенческая весна – весна открытий". В рамках года науки и технологий Российский союз молодежи заявил новое направление фестиваля – "Научный слэм", основная цель которого – популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности. За победу в финале будут бороться 25 лучших студентов."Российская студенческая весна" идет в ногу со временем и задает конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Конкурсных направлений в этом году у нас 10, и в них появилось сразу 10 номинаций-"новичков". В "Стрит-арт", например, участникам предстоит представить свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления "Арт" выступают художники еще одного нашего проекта – "Культурный код", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, слова которого приводятся в сообщении.Особой подноминацией в номинации "Театр малых форм" станет постановка, основанная на материалах всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, рассказал Комиссаров.

https://ria.ru/20200910/festival-1577032480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, российская студенческая весна, павел красноруцкий, российский союз молодежи, алексей комиссаров, наука, технологии, общество