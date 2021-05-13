https://ria.ru/20210513/evakuatsiya-1732221134.html

Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников

Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников

Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:52

2021-05-13T21:52

2021-05-13T21:55

вооруженные силы сша

германия

хамас

сша

израиль

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард."Примерно 120 человек из персонала министерства обороны прибыли сегодня из Израиля в Германию на самолете С17, который базируется на военно-воздушной базе Рамштайн. Мы приняли это решение в координации с Израилем", - сказал представитель военного ведомства.По его словам, речь идет о сотрудниках "со всего министерства обороны", которые находились в Израиле для "рутинного мероприятия по планированию" в рамках обычных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.Израиль на протяжении ряда дней обстреливает территорию Газы, в то время как группировка ХАМАС запускает ракеты по территории Израиля, есть погибшие с обеих сторон.

https://ria.ru/20210513/manifestatsii-1732213437.html

германия

сша

израиль

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вооруженные силы сша, германия, хамас, сша, израиль, министерство обороны сша, в мире