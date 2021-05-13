Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/evakuatsiya-1732221134.html
Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников
Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников
Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:52
2021-05-13T21:55
вооруженные силы сша
германия
хамас
сша
израиль
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард."Примерно 120 человек из персонала министерства обороны прибыли сегодня из Израиля в Германию на самолете С17, который базируется на военно-воздушной базе Рамштайн. Мы приняли это решение в координации с Израилем", - сказал представитель военного ведомства.По его словам, речь идет о сотрудниках "со всего министерства обороны", которые находились в Израиле для "рутинного мероприятия по планированию" в рамках обычных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.Израиль на протяжении ряда дней обстреливает территорию Газы, в то время как группировка ХАМАС запускает ракеты по территории Израиля, есть погибшие с обеих сторон.
https://ria.ru/20210513/manifestatsii-1732213437.html
германия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы сша, германия, хамас, сша, израиль, министерство обороны сша, в мире

Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников

21:52 13.05.2021 (обновлено: 21:55 13.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон вывез около 120 своих сотрудников из Израиля, сообщил РИА Новости представитель Европейского командования ВС США Чак Причард.
"Примерно 120 человек из персонала министерства обороны прибыли сегодня из Израиля в Германию на самолете С17, который базируется на военно-воздушной базе Рамштайн. Мы приняли это решение в координации с Израилем", - сказал представитель военного ведомства.
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
20:14
Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии
По его словам, речь идет о сотрудниках "со всего министерства обороны", которые находились в Израиле для "рутинного мероприятия по планированию" в рамках обычных двусторонних учений. Само мероприятие должно было завершиться на этой неделе.
"Большинство людей прибыли на гражданском самолете, что нормально для таких мероприятий, и сейчас, находясь в Германии, будут планировать свое возвращение на домашние пункты базирования", - сказал Причард.
Израиль на протяжении ряда дней обстреливает территорию Газы, в то время как группировка ХАМАС запускает ракеты по территории Израиля, есть погибшие с обеих сторон.
 
Вооруженные силы СШАГерманияХамасСШАИзраильМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния