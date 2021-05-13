https://ria.ru/20210513/dvorets-1732115309.html

В Кремле назвали новые сообщения про "дворец в Геленджике" ерундой

В Кремле назвали новые сообщения про "дворец в Геленджике" ерундой

В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вновь отметил, что президент... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:54

2021-05-13T12:54

2021-05-13T16:59

россия

аркадий ротенберг

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство "дворца в Геленджике", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вновь отметил, что президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения к этому объекту.Ранее появилась публикация британской госкорпорации Би-би-си, в которой утверждается, что у нее есть документы, якобы свидетельствующие о том, что в строительстве "дворца" ключевую роль играло государство, а не частные лица."Нет, я не слышал о каком-то материале Би-би-си, что бы там ни было — это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать материал Би-би-си о "дворце в Геленджике".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".

https://ria.ru/20210304/putin-1599937765.html

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россия

геленджик

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россия, аркадий ротенберг, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество