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В Свердловской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
В Свердловской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие
Автобус опрокинулся в Свердловской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:59
2021-05-13T14:59
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в Свердловской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.ДТП произошло около 14.00 (12.00 мск) на автодороге "город Лесной – поселок Горный"."По предварительным данным, 57-летнему водителю во время движения стало плохо, он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. За помощью к медикам обратились пять пассажиров, а также помощь сейчас оказывается водителю автобуса. У пассажиров травмы незначительные – ушибы, порезы", - говорится в сообщении.Сотрудниками ГИБДД установлено, что незадолго до ДТП водитель выехал в рейс, проехал всего девять километров. Автобусный маршрут № 4 является городским.На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия, личности пассажиров. Автоинспекторы уже установили, что водитель прошел предрейсовый осмотр медика. Будет инициирована проверка в части проведения предрейсового осмотра водителей на предприятии, уточняет автоинспекция.
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россия, свердловская область, происшествия

В Свердловской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

14:59 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в Свердловской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло около 14.00 (12.00 мск) на автодороге "город Лесной – поселок Горный".
"По предварительным данным, 57-летнему водителю во время движения стало плохо, он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. За помощью к медикам обратились пять пассажиров, а также помощь сейчас оказывается водителю автобуса. У пассажиров травмы незначительные – ушибы, порезы", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что незадолго до ДТП водитель выехал в рейс, проехал всего девять километров. Автобусный маршрут № 4 является городским.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 20:03
В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия, личности пассажиров. Автоинспекторы уже установили, что водитель прошел предрейсовый осмотр медика. Будет инициирована проверка в части проведения предрейсового осмотра водителей на предприятии, уточняет автоинспекция.
 
РоссияСвердловская областьПроисшествия
 
 
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