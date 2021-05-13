https://ria.ru/20210513/dtp-1732146703.html

В Свердловской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Свердловской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Автобус опрокинулся в Свердловской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:59

2021-05-13T14:59

2021-05-13T14:59

россия

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в Свердловской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.ДТП произошло около 14.00 (12.00 мск) на автодороге "город Лесной – поселок Горный"."По предварительным данным, 57-летнему водителю во время движения стало плохо, он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. За помощью к медикам обратились пять пассажиров, а также помощь сейчас оказывается водителю автобуса. У пассажиров травмы незначительные – ушибы, порезы", - говорится в сообщении.Сотрудниками ГИБДД установлено, что незадолго до ДТП водитель выехал в рейс, проехал всего девять километров. Автобусный маршрут № 4 является городским.На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства происшествия, личности пассажиров. Автоинспекторы уже установили, что водитель прошел предрейсовый осмотр медика. Будет инициирована проверка в части проведения предрейсового осмотра водителей на предприятии, уточняет автоинспекция.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731846024.html

россия

свердловская область

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россия, свердловская область, происшествия