https://ria.ru/20210513/dtp-1732116294.html
На Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль
На Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль
Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, перекрыто движение для транспорта по трем полосам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:00
2021-05-13T13:00
2021-05-13T13:08
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, перекрыто движение для транспорта по трем полосам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Напротив Парка Победы на Кутузовском проспекте в сторону центра столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадал один человек. Движение транспорта перекрыто по трем полосам.
https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html
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авто, москва, происшествия