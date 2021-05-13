https://ria.ru/20210513/dtp-1732116294.html

На Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль

На Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, перекрыто движение для транспорта по трем полосам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:00

2021-05-13T13:00

2021-05-13T13:08

авто

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580286517_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_da6f2c6e0fcd22e5aa369ca9fe4921e1.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, перекрыто движение для транспорта по трем полосам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Напротив Парка Победы на Кутузовском проспекте в сторону центра столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадал один человек. Движение транспорта перекрыто по трем полосам.

https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия