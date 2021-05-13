https://ria.ru/20210513/dostoevskiy-1731981765.html
Масштабная выставка к 200-летию Достоевского открылась в Гослитмузее
Масштабная выставка к 200-летию Достоевского открылась в Гослитмузее
Выставка "Федор Достоевский. Сильные впечатления" открылась для посетителей в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T07:17
2021-05-13T07:17
2021-05-13T07:30
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государственный литературный музей
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алла манилова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выставка "Федор Достоевский. Сильные впечатления" открылась для посетителей в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля, экспозиция станет одним из ключевых событий празднования 200-летия Достоевского и столетия музея, передает корреспондент РИА Новости.Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей, каждый из которых обладает собственной содержательной и эстетической целостностью. Вводный зал посвящен Достоевскому-творцу, другие 14 модулей затрагивают темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и журналиста. Каждый блок включает в себя биографические, историко-культурные и художественные материалы: документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графику и живопись.Также экспозицию сопровождает выход иллюстрированного альбома "Достоевский: Человек и Вечность", подготовленного по крупнейшей в мире коллекции музея, которая представляет жизнь и творчество писателя в максимальной полноте.Для детей и взрослых подготовлена программа из лекций, экскурсий и тематических мероприятий."Она (выставка - Прим. ред.) уникальна по своему масштабу... Многие вещи отреставрированы. Мы в министерстве, несмотря на то, что год трудный ... поддержали просьбу и инициативу Дмитрия Петровича Бака, выделили дополнительные бюджетные средства, чтобы музей смог отреставрировать очень многие вещи, которые вы увидите на выставке. Восстановление музейных предметов - это святое для нас, хотя вещь это дорогая", - сказала замминистра культуры Алла Манилова.Выставка будет работать до 8 сентября.
https://realty.ria.ru/20210115/dostoevsky-1593192326.html
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книги, новости культуры, выставки, музеи, государственный литературный музей, дмитрий бак, алла манилова, федор достоевский
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выставка "Федор Достоевский. Сильные впечатления" открылась для посетителей в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля, экспозиция станет одним из ключевых событий празднования 200-летия Достоевского и столетия музея, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы открываем выставку "Федор Достоевский. Сильный впечатления", которая приурочена к 200-летию гения русской и мировой литературы. Мы хотели бы, чтобы в наши дни – такие трудные, такие сложные – в этом писателе мы видели не только проблемы и печали, но и свет, и радость, к которому было устремлено все его творчество", - сказал на открытии директор музея Дмитрий Бак.
Выставка состоит из пятнадцати тематических модулей, каждый из которых обладает собственной содержательной и эстетической целостностью. Вводный зал посвящен Достоевскому-творцу, другие 14 модулей затрагивают темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя и журналиста. Каждый блок включает в себя биографические, историко-культурные и художественные материалы: документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графику и живопись.
Также экспозицию сопровождает выход иллюстрированного альбома "Достоевский: Человек и Вечность", подготовленного по крупнейшей в мире коллекции музея, которая представляет жизнь и творчество писателя в максимальной полноте.
Для детей и взрослых подготовлена программа из лекций, экскурсий и тематических мероприятий.
"Она (выставка - Прим. ред.) уникальна по своему масштабу... Многие вещи отреставрированы. Мы в министерстве, несмотря на то, что год трудный ... поддержали просьбу и инициативу Дмитрия Петровича Бака, выделили дополнительные бюджетные средства, чтобы музей смог отреставрировать очень многие вещи, которые вы увидите на выставке. Восстановление музейных предметов - это святое для нас, хотя вещь это дорогая", - сказала замминистра культуры Алла Манилова.
Выставка будет работать до 8 сентября.