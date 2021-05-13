https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html

В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса

В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:33

2021-05-13T12:33

2021-05-13T14:01

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

киев

украина

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс."(Россия. — Прим. ред.) Никогда этим не занималась. <...> Россия не планировала и не планирует никого поглощать", — сказал он.Как ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами ЕС документ, в Брюсселе считают, что Москва пытается "де-факто интегрировать" части Восточной Украины с помощью выборов и выдачи паспортов местным жителям. По информации агентства, Евросоюз подготовил документ, где рассматриваются меры, которые должны помочь Украине противостоять "российской агрессии".Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20210511/donbass-1731715859.html

киев

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

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2021

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