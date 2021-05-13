Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html
В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса
В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:33
2021-05-13T14:01
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
киев
украина
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс."(Россия. — Прим. ред.) Никогда этим не занималась. &lt;...&gt; Россия не планировала и не планирует никого поглощать", — сказал он.Как ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами ЕС документ, в Брюсселе считают, что Москва пытается "де-факто интегрировать" части Восточной Украины с помощью выборов и выдачи паспортов местным жителям. По информации агентства, Евросоюз подготовил документ, где рассматриваются меры, которые должны помочь Украине противостоять "российской агрессии".Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
https://ria.ru/20210511/donbass-1731715859.html
киев
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, москва, в мире

В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса

12:33 13.05.2021 (обновлено: 14:01 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Евросоюза о попытках Москвы присоединить Донбасс.
"(Россия. — Прим. ред.) Никогда этим не занималась. <...> Россия не планировала и не планирует никого поглощать", — сказал он.
Как ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами ЕС документ, в Брюсселе считают, что Москва пытается "де-факто интегрировать" части Восточной Украины с помощью выборов и выдачи паспортов местным жителям. По информации агентства, Евросоюз подготовил документ, где рассматриваются меры, которые должны помочь Украине противостоять "российской агрессии".
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.
С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 09:02
Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе
 
ЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния