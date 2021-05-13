В Луганске зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВорота КПВВ "Золотое" в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, с целью подавления сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вблизи населенного пункта Орехово зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, эта информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 12 мая.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.