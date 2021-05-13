https://ria.ru/20210513/donbass-1732093752.html

В Луганске зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

В Луганске зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:32

2021-05-13T11:32

2021-05-13T11:32

обсе

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, с целью подавления сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вблизи населенного пункта Орехово зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, эта информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 12 мая.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html

https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире