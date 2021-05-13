https://ria.ru/20210513/doklad-1732164060.html

Комиссия Госсовета по образованию представит доклад в правительство

Комиссия Госсовета по образованию представит доклад в правительство

Комиссия Госсовета по направлению "Образование" под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева представит доклад в правительство РФ к 1 июня,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:09

2021-05-13T16:09

2021-05-13T16:09

россия

татьяна голикова

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Образование" под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева представит доклад в правительство РФ к 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора.Минэкономразвития России поручено, при участии комиссий Госсовета, до 1 июня 2021 года представить в правительство РФ доклад о планируемых значениях показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц на отчетный и плановый период."Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" в режиме видеоконференцсвязи состоялось в четверг. Участники заседания обсудили целевые значения показателей "Уровень образования" и "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" на 2021 год и на плановый период до 2030 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что целевые значения показателей рассчитаны по новым методикам и по всем субъектам Российской Федерации. "Наша комиссия провела большую работу по утверждению новых методик для расчета этих показателей. Большинство предложений, поступивших от регионов, приняты и учтены профильными министерствами. А обе методики, в сравнении проектами, существенно изменились и были поддержаны. В секретариат комиссии поступили предложения и замечания от 56 субъектов. Они были сведены и 7 мая переданы в Минпросвещения и Минэкономразвития России", - заявил Васильев.Руководитель комиссии по направлению "Образование" рассказал, что среди них есть как правки технического характера, так и вопросы и предложения к расчетам показателей по новым методикам. Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева отметила, что благодаря огромной работе, которую провела комиссия, оба показателя существенно изменились в лучшую сторону.По словам Васильева, Минпросвещения и Минэкономразвития проведут доработку целевых значений показателей с учетом поступивших замечаний и состоявшегося обсуждения и направят откорректированные значения в адрес комиссии повторно до конца этой недели. Комиссия сформирует и направит сводную позицию в Минпросвещения и в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.Губернатор Кировской области также сообщил, что в конце мая в Белгороде планируется заседание рабочей группы комиссии "Среднее профессиональное образование", где будут определены основные актуальные вопросы системы СПО и сформулированы по ним предложения. Результаты обсуждения будут направлены в секретариат комиссии и рассмотрены на очередном, расширенном очном заседании комиссии Госсовета по направлению "Образование".

https://ria.ru/20210513/obrazovanie-1732160413.html

https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html

https://ria.ru/20210426/mishustin-1729974170.html

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россия, татьяна голикова, кировская область, белгород, образование - общество, общество