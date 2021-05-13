https://ria.ru/20210513/dieta-1732053899.html

Эксперты рассказали, сколько должна длиться диета

Эксперты рассказали, сколько должна длиться диета

Диета для снижения веса не должна превышать определенный срок, иначе вред для здоровья будет намного серьезнее, чем польза, предупредила в интервью радио... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T04:11

2021-05-13T04:11

2021-05-13T10:27

россия

диета

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Диета для снижения веса не должна превышать определенный срок, иначе вред для здоровья будет намного серьезнее, чем польза, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.Самостоятельно ограничивать себя в пище можно лишь на короткий срок, только врач может назначить человеку строгую диету на длительное время, например, если нужно сбросить вес перед операцией, подчеркнула она. При выборе оптимальной продолжительности диеты нужно ориентироваться на ее цели, жесткость ограничений и состояние своего здоровья, посоветовала Анна Белоусова.Врач-диетолог привела для сравнения несколько вариантов диет, которые пациенты иногда "назначают" себе без консультаций со специалистами. Один из них обычно связан с намерением быстро и резко уменьшить свой вес, например, для того, чтобы произвести впечатление на каком-нибудь мероприятии в эффектном наряде. В таком случае диета по своей строгости приближается к голодовке, и ее последствия могут оказаться неблагоприятными."Я не люблю совсем кратковременные диеты: три дня сидим на воде, влезаем в платье, а потом падаем в обморок посреди банкета", – сказала Анна Белоусова.Другой вариант – это не просто ограничение количества потребляемой пищи, а исключение из рациона каких-то определенных продуктов питания. Подобные эксперименты над организмом не должны затягиваться, считает врач-диетолог. Например, кетогенная диета (с резким сокращением количества потребляемых углеводов за счет увеличения доли белков и жиров) не должна продолжаться свыше двух недель. Иначе могут пострадать клетки головного мозга, почки, мышечные клетки, предупредила Анна Белоусова."Кетодиета – максимум две недели. В рамках кетодиеты, как и в рамках любой низкоуглеводной диеты, у нас начинают разрушаться белки, из-за этого страдают мышечные клетки. Страдают клетки головного мозга, потому что им нужна глюкоза – это не обязательно сахар, это то, что разлагается до глюкозы, те же фрукты, овощи и крупы. Далее начинаются проблемы с почками, потому что кетоновые тела являются достаточно токсичными", – объяснила она.Неправильно подобранные диеты, в ходе которых организм теряет необходимые ему минеральные вещества и витамины, могут приводить к различным заболеваниям, вплоть до серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, отметила врач.Самый оптимальный вариант – это умеренная, комфортная для человека диета на протяжении двух-трех недель. По мнению Анны Белоусовой, подобные ограничения могут в перспективе привести к появлению привычки питаться правильно."Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь. За две-три недели происходит переключение пищевых привычек. Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щелкнул, и больше нет такого желания", – сказала она.Здоровое питание – не значит низкокалорийное, калорийность пищи должна соответствовать энергетическим затратам организма, напомнила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

https://ria.ru/20210510/pereedanie-1730736734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, диета, общество